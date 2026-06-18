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Dramat w jednej z wsi na Podlasiu. Rodzeństwo miało być 16 lat przetrzymywane w domu

policja
Rodzeństwo przynajmniej 16 lat było izolowane i głodzone w domu; są zarzutyShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
51 minut temu

Z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Suwałkach wynika, że rodzeństwo z powiatu suwalskiego mogło być przez kilkanaście lat przetrzymywane w odosobnieniu przez matkę i siostrę. W czwartek śledczy postawili obu kobietom zarzuty, za które grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniakow, brata i siostry, doszło w jednej z wsi w powiecie suwalskim.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 70-letnia matka i jej 50-letnia córka przez przynajmniej 16 lat nie sprawowały właściwej opieki nad bliźniętami. W śledztwie ustalono, że miały zaniedbywać potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych.

- W efekcie doszło u nich do przewlekłego i wieloaspektowego zaniedbania organizmu, w szczególności do niedożywienia – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.

Dodał, że mogły być izolowane od świata nawet przez 30 lat. Podkreślił, że prokuratura będzie to ustalała.

Zdaniem śledczych takie działania mogły narazić pokrzywdzonych na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Pokrzywdzone przebywają obecnie w szpitalu psychiatrycznym. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. (PAP)

Źródło: PAP

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prokuraturaPodlasieprzetrzymywanie

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