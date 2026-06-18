Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniakow, brata i siostry, doszło w jednej z wsi w powiecie suwalskim.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 70-letnia matka i jej 50-letnia córka przez przynajmniej 16 lat nie sprawowały właściwej opieki nad bliźniętami. W śledztwie ustalono, że miały zaniedbywać potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych.

- W efekcie doszło u nich do przewlekłego i wieloaspektowego zaniedbania organizmu, w szczególności do niedożywienia – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.

Dodał, że mogły być izolowane od świata nawet przez 30 lat. Podkreślił, że prokuratura będzie to ustalała.

Zdaniem śledczych takie działania mogły narazić pokrzywdzonych na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Pokrzywdzone przebywają obecnie w szpitalu psychiatrycznym. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. (PAP)