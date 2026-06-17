Gazeta Prawna
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Koniec szamb i studni na wsiach? Minął ważny termin dla samorządów

Kontrola szamb, oczyszczalni ścieków i instalacji sanitarnych
Koniec szamb i studni na wsiach. Ważny termin już minąłShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
58 minut temu

15 czerwca był kluczową datą dla setek polskich gmin realizujących inwestycje wodno-kanalizacyjne finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To właśnie do tego dnia samorządy miały zakończyć i rozliczyć projekty, które mają przyspieszyć rozwój sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenach wiejskich.

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W praktyce oznacza to stopniowe odchodzenie od rozwiązań, które przez dziesięciolecia były standardem na polskiej wsi – przydomowych szamb i własnych studni. Dzięki unijnemu wsparciu wiele miejscowości zyskuje dostęp do nowoczesnej infrastruktury, która poprawia komfort życia mieszkańców oraz ogranicza ryzyko zanieczyszczenia środowiska.

Wyścig z czasem o miliony złotych z KPO

Termin realizacji inwestycji był już wcześniej przesuwany. Samorządowcy alarmowali, że z powodu opóźnień budowlanych i formalnych część projektów może nie zostać ukończona zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało się więc wydłużyć czas na zakończenie prac, jednak ostateczna data (15 czerwca) pozostała nieprzekraczalna.

Dla wielu gmin stawką były miliony złotych dofinansowania. Niedotrzymanie terminów mogłoby oznaczać utratę części środków i konieczność pokrycia kosztów inwestycji z własnych budżetów.

Koniec z szambami. Nowoczesna infrastruktura zamiast starych rozwiązań

Realizowane projekty obejmują budowę nowych wodociągów, kanalizacji, przyłączy do gospodarstw domowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki nim mieszkańcy wielu wsi będą mogli zrezygnować z kosztownego opróżniania szamb i korzystania z indywidualnych ujęć wody.

Samorządy podkreślają, że dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest dziś podstawowym standardem cywilizacyjnym. Rozbudowa infrastruktury ma nie tylko poprawić wygodę mieszkańców, ale także zwiększyć wartość nieruchomości i pozytywnie wpłynąć na stan środowiska naturalnego.

To nie zakaz, ale kierunek zmian

Eksperci zwracają uwagę, że nie oznacza to natychmiastowej likwidacji wszystkich studni i szamb w Polsce. W wielu miejscach, szczególnie tam, gdzie budowa sieci jest nieopłacalna, takie rozwiązania nadal będą funkcjonować. Trend jest jednak wyraźny – kolejne inwestycje finansowane z funduszy unijnych sprawiają, że coraz więcej gospodarstw domowych zostaje podłączonych do zbiorczych systemów wodno-kanalizacyjnych.

W najbliższych latach proces ten będzie postępował, a różnice infrastrukturalne między miastami a terenami wiejskimi mają stopniowo się zmniejszać. Dla wielu mieszkańców oznacza to koniec wieloletnich problemów związanych z dostępem do wody i odprowadzaniem ścieków.

Źródło: gazetaprawna.pl

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