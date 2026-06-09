Comarch – idziemy o krok dalej. Europejski lider rozwiązań IT sponsorem nowej wyprawy Andrzeja Bargiela

Już 10 czerwca Andrzej Bargiel wraz z zespołem wyruszy w Himalaje, by podjąć próbę zjazdu na nartach ze szczytu Nanga Parbat.

Współpraca Comarch z Andrzejem Bargielem to unikalny projekt łączący technologię, emocje i biznes. W 2025 roku marka wspierała historyczną wyprawę Everest Ski Challenge, która zakończyła się bezprecedensowym sukcesem – pierwszym w historii zjazdem na nartach z Mount Everestu (8849 m n.p.m.) bez użycia dodatkowego tlenu. Informacje o tym wyczynie i zaangażowaniu Comarchu obiegły cały świat, trafiając do czołowych mediów globalnych. Sportowiec stał się również twarzą kampanii produktowej Comarch Betterfly – programu do zarządzania firmą, automatyzującego najważniejsze procesy związane z prowadzeniem mikrobiznesu.

Comarch nieprzypadkowo kontynuuje współpracę z Andrzejem Bargielem. Choć działają w zupełnie innych środowiskach – firma w świecie kodu i sztucznej inteligencji, a skialpinista w najtrudniejszych warunkach najwyższych szczytów Ziemi – obie strony napędza ta sama filozofia działania: nie zatrzymują się i zawsze idą o krok dalej. Nowa wyprawa to kolejne, niezmapowane terytorium, w którym odzwierciedlają się wspólne wartości partnerów: odwaga w przekraczaniu granic i konsekwencja w działaniu.

Dlaczego Comarch i Andrzej Bargiel?

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, mogąc wspierać tak ambitne projekty Andrzeja. Podobnie jak on – jesteśmy pionierami w biznesie i technologii. My chcemy przesuwać granice w tym, co można osiągnąć za pomocą sztucznej inteligencji, Andrzej przesuwa te granice w górach. Kilka tysięcy pracowników Comarch wspiera go - idziemy ramię w ramię. Jestem pod niesamowitym wrażeniem skali całego przedsięwzięcia, a jednocześnie skromności i profesjonalizmu Andrzeja. Życzymy powodzenia, abyście osiągnęli zamierzone cele w bezpieczny sposób. Powodzenia! – powiedział w czasie konferencji prasowej otwierającej wyprawę na Nanga Parbat wiceprezes Comarch Zbigniew Rymarczyk.

Andrzej Bargiel, znany na całym świecie skialpinista i pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2 oraz ze wszystkich czterech ośmiotysięczników położonych w Karakorum (Broad Peak, K2, Gaszerbrum I, Gaszerbrum II), zdobył renomę dzięki śmiałej wizji połączonej z perfekcyjnym przygotowaniem. Na jego koncie znajduje się również historyczny, ubiegłoroczny zjazd z wierzchołka Mount Everestu, zrealizowany 22 września 2025 roku.

W czasie wyprawy najważniejsze jest zaufanie w zespole i to, że możemy na siebie liczyć, ale również pasja! Cieszymy się tym, że jesteśmy wspólnie w górach – podkreślił Andrzej Bargiel tuż przed wyprawą w czasie konferencji prasowej.

Nowa, tegoroczna wyprawa stanowi kolejny etap autorskiego projektu sportowca HIC SUNT LEONES. Podobnie jak przy poprzednich sukcesach, plan ekspedycji uwzględnia pełne, profesjonalne zaplecze logistyczne oraz precyzyjną strategię działania, co pozwoli maksymalnie wykorzystać optymalne warunki pogodowe i bezpiecznie zrealizować założone, ambitne cele. Wszystkie szczegóły oraz postępy nowej wyprawy będą na bieżąco relacjonowane w kanałach informacyjnych sponsora oraz sportowca.

O Comarch Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie. Jest Europejskim Liderem rozwiązań IT dla Biznesu i pionierem nowych technologii, prowadzącym projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki. Dostarcza rozwiązania dla ERP, nowoczesnej łączności, lojalności, finansów oraz handlu. Jako firma AI-first Comarch koncentruje się na wykorzystaniu nowych technologii do optymalizacji procesów operacyjnych oraz na tworzeniu rozwiązań napędzanych AI, które dostarczają klientom realną wartość biznesową. Z usług firmy korzysta kilkadziesiąt tysięcy marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, m.in. Allianz, BNP Paribas, BP, Carrefour, ING, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone oraz Heineken. Spółka zajmuje wysokie pozycje w rankingach firm analitycznych w obszarze IT, m.in. Gartnera, IDC oraz Truffle 100. Obecnie zatrudnia 5 000 specjalistów w oddziałach w ponad 30 krajach na całym świecie.