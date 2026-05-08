Wiosna to idealny czas, by przesiąść się na rower. Dzięki temu możemy uniknąć stania w korkach i zatłoczonej komunikacji miejskiej. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że jazda rowerem po chodniku jest zabroniona i w świetle prawa stanowi wykroczenie. Jeśli rowerzysta ignoruje przepisy, grozi mu mandat w wysokości od 50 do 300 zł. Prawo przewiduje jednak wyjątki od reguły, które warto znać.

Kiedy jazda rowerem po chodniku jest dozwolona?

Warto pamiętać, że spełniając określone w przepisach warunki, możemy korzystać z chodnika, poruszając się rowerem. Ustawodawca zezwala na to w kilku przypadkach. Po pierwsze, po chodniku możemy jechać, jeżeli opiekujemy się dzieckiem do 10. roku życia poruszającym się rowerem.

Kolejnym przypadkiem jest sytuacja, w której bark ścieżki rowerowej. Chodnik musi mieć natomiast co najmniej 2 metry szerokości, a ulica, przy której biegnie, posiada dopuszczalną prędkość powyżej 50 km/h.

Trzeci przypadek, w którym rowerzysta może korzystać z chodnika, dotyczy warunków pogodowych. Jeśli te są wyjątkowo złe: pada śnieg, ulewny deszcz, grad, pojawia się gołoledź lub gęsta mgła, rowerzysta może skorzystać z chodnika, gdyż jazda po drodze staje się wyjątkowo niebezpieczna.

O czym powinien pamiętać rowerzysta?

Poruszając się rowerem po chodniku, warto także pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Na chodniku zawsze obowiązuje zasada pierwszeństwa pieszych. To rowerzysta musi ustąpić i nie może stwarzać zagrożenia. Przepisy jasno regulują także sytuację, w której rowerzysta nie może bezpiecznie wyminąć pieszego. Wówczas musi zsiąść z roweru lub zjechać na jezdnię.

Rowerzyści muszą także pamiętać o tym, że zabronione jest przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Rower musi być prowadzony. Wyjątek stanowią miejsca, w których obok pasów znajdują się specjalne przejazdy rowerowe.