Bezpieczeństwo konsumentów priorytetem KAS, UOKiK i Inspekcji Handlowej

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa (IH) postanowiły przyjrzeć się bliżej importowanym do Polski rowerom elektrycznym. Instytucje te dbają o to, aby do konsumentów trafiały tylko bezpieczne produkty.

- Ochrona polskiego rynku przed produktami niespełniającymi wymagań to jedno z naszych kluczowych zadań. Wyniki tegorocznej akcji pokazują, że skutecznie eliminujemy z obrotu towary, niespełniające wymagań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu konsumentów. Działamy konsekwentnie – dzięki współpracy z UOKiK i IH zatrzymujemy niezgodne produkty jeszcze na granicy, zanim trafią na Polski rynek – powiedział Zbigniew Stawicki, podsekretarz stanu, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

963 rowery nie trafią do sprzedaży. Wyniki kontroli są alarmujące

Od 5 maja do 31 lipca 2025 r. funkcjonariusze KAS, wspierani przez inspektorów IH, przeprowadzili szczegółowe kontrole 29 modeli rowerów elektrycznych, obejmujących łącznie 1139 sztuk. Inspekcja wykazała, że 28 z 29 skontrolowanych modeli (85 proc.) nie spełniało obowiązujących przepisów. Do sprzedaży ostatecznie dopuszczono jedynie 176 sztuk – 134 bez zastrzeżeń oraz 42 po działaniach naprawczych wprowadzonych przez importera i zaakceptowanych przez IH. Łącznie aż 963 rowery elektryczne nie zostały wpuszczone na rynek, ponieważ mogły stwarzać zagrożenie lub nie były zgodne z regulacjami.

Kontrola KAS i IH: co dokładnie sprawdzano w rowerach elektrycznych?

Kontrola rowerów elektrycznych dotyczyła wymogów wynikających z przepisów unijnych dotyczących bezpieczeństwa produktów. Funkcjonariusze oceniali m.in.:

prawidłowość i zgodność oznakowania, w tym obecność znaku CE,

kompletność dokumentacji, zwłaszcza deklaracji zgodności,

obecność instrukcji obsługi w języku polskim,

dane identyfikacyjne producenta i informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania,

bezpieczeństwo elementów zasilania.

Apel UOKiK do importerów: weryfikujcie dostawców i dokumenty

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpił z apelem do przedsiębiorców-importerów. „Sprowadzasz produkty spoza Unii Europejskiej? Kupuj wyłącznie od sprawdzonych dostawców. Sprawdzaj oznakowanie CE. Weryfikuj, czy do produktu dołączone są: deklaracja zgodności, instrukcja po polsku oraz informacje niezbędne do bezpiecznego używania. Sprawdź, czy na produkcie znajdują się wymagane dane, takie jak nazwa i adres producenta, oznaczenie serii lub typu produktu. Pamiętaj, że błędy lub braki w dokumentacji to brak potwierdzenia spełniania wymagań bezpieczeństwa, a co za tym idzie konsekwencje finansowe dla Ciebie” – przypomniał Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.