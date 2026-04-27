Alarmujące dane z polskiego rynku pracy. Rekordowa liczba firm planuje zwolnienia w 2026 roku

Sytuacja na rynku pracy w Polsce robi się coraz poważniejsza
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:13

Rynek pracy w 2026 roku staje się miejscem trudnych negocjacji. W dobie rosnących kosztów życia i niepewności gospodarczej polskie firmy wybierają strategię "wait and see", co drastycznie rozmija się z nadziejami kadry pracowniczej.

Luka płacowa 2026: Dlaczego firmy mrożą budżety na podwyżki?

Zderzenie optymizmu pracowników z twardą kalkulacją zarządów tworzy największą od lat wyrwę w komunikacji płacowej. Jak wskazuje Barometr Rynku Pracy 2026 Gi Group Holding, statystyki są nieubłagane:

  • 53,4% pracowników spodziewa się wzrostu pensji w najbliższych miesiącach.
  • Zaledwie 29% przedsiębiorstw planuje realne zwiększenie budżetów płacowych.
Prywatyzacja zysków, uspołecznianie strat. Dwa oblicza Sądu Najwyższego w sprawach pracy
Zobacz także
Prywatyzacja zysków, uspołecznianie strat. Dwa oblicza Sądu Najwyższego w sprawach pracy

Stabilizacja czy stagnacja? Rośnie ryzyko redukcji etatów

Analiza trendów zatrudnienia wskazuje na wyraźne schłodzenie nastrojów rekrutacyjnych. Firmy zamiast pozyskiwania nowych pracowników wybierają optymalizację obecnych zasobów.

Abolicja dla pracodawców w znowelizowanej ustawie o PIP? Grzywna to i tak rzadkość
Zobacz także
Abolicja dla pracodawców w znowelizowanej ustawie o PIP? Grzywna to i tak rzadkość

Kluczowe wskaźniki zatrudnienia w 2026 roku:

  • Plany rekrutacyjne: Tylko 13,7% firm chce zwiększać zatrudnienie (spadek z poziomu 16,7% rok do roku).
  • Widmo zwolnień: Aż 9,8% podmiotów zapowiada redukcje – to najwyższy wskaźnik od lat, sygnalizujący odwrót od klasycznego "rynku pracownika".
  • Charakter wakatów: Rekrutacje stają się niemal wyłącznie uzupełniające. Firmy szukają personelu operacyjnego i średniego szczebla, by utrzymać ciągłość procesów, rezygnując z agresywnego budowania nowych dywizji.
Co 2 pracownik doświadcza dyskryminacji w pracy. Dlaczego zatrudnieni wybierają milczenie?
Zobacz także
Co 2 pracownik doświadcza dyskryminacji w pracy. Dlaczego zatrudnieni wybierają milczenie?

Plaga wypalenia zawodowego a efektywność pracy w Polsce

Przeciążenie obowiązkami staje się barierą strukturalną dla polskiego PKB. Barometr Gi Group Holding ujawnia alarmujący stan kondycji psychofizycznej w biurach i zakładach pracy.

  • 42% zatrudnionych czuje się przytłoczonych nadmiarem zadań.
  • 22,5% pracodawców przyznaje, że wypalenie zawodowe personelu drastycznie obniża wydajność organizacji.
  • Co piąta firma (20,4%) wskazuje na chaos projektowy (multitasking) jako główny hamulec efektywności.

Wniosek jest jasny: polska gospodarka dotarła do ściany w kwestii "wyciskania" produktywności z pracowników.

Podsumowanie: Jak przetrwać na rynku pracy w 2026 roku?

Prognozy na nadchodzące kwartały sugerują, że kluczem do sukcesu będzie elastyczność i balans. Firmy, które chcą zachować konkurencyjność, muszą zainwestować w dobrostan i edukację technologiczną pracowników, zamiast oferować jedynie proste podwyżki. Z kolei dla pracowników rok 2026 będzie czasem weryfikacji kompetencji – wygrywać będą ci, którzy potrafią efektywnie współpracować z AI i zarządzać własną energią w coraz bardziej wymagającym środowisku.

Źródło: gazetaprawna.pl

