Alarmujące dane z polskiego rynku pracy. Rekordowa liczba firm planuje zwolnienia w 2026 roku

Luka płacowa 2026: Dlaczego firmy mrożą budżety na podwyżki?

Zderzenie optymizmu pracowników z twardą kalkulacją zarządów tworzy największą od lat wyrwę w komunikacji płacowej. Jak wskazuje Barometr Rynku Pracy 2026 Gi Group Holding, statystyki są nieubłagane:

53,4% pracowników spodziewa się wzrostu pensji w najbliższych miesiącach.

spodziewa się wzrostu pensji w najbliższych miesiącach. Zaledwie 29% przedsiębiorstw planuje realne zwiększenie budżetów płacowych.

Stabilizacja czy stagnacja? Rośnie ryzyko redukcji etatów

Analiza trendów zatrudnienia wskazuje na wyraźne schłodzenie nastrojów rekrutacyjnych. Firmy zamiast pozyskiwania nowych pracowników wybierają optymalizację obecnych zasobów.

Kluczowe wskaźniki zatrudnienia w 2026 roku:

Plany rekrutacyjne : Tylko 13,7% firm chce zwiększać zatrudnienie (spadek z poziomu 16,7% rok do roku).

: Tylko firm chce zwiększać zatrudnienie (spadek z poziomu 16,7% rok do roku). Widmo zwolnień : Aż 9,8% podmiotów zapowiada redukcje – to najwyższy wskaźnik od lat, sygnalizujący odwrót od klasycznego "rynku pracownika".

: Aż podmiotów zapowiada redukcje – to najwyższy wskaźnik od lat, sygnalizujący odwrót od klasycznego "rynku pracownika". Charakter wakatów: Rekrutacje stają się niemal wyłącznie uzupełniające. Firmy szukają personelu operacyjnego i średniego szczebla, by utrzymać ciągłość procesów, rezygnując z agresywnego budowania nowych dywizji.

Plaga wypalenia zawodowego a efektywność pracy w Polsce

Przeciążenie obowiązkami staje się barierą strukturalną dla polskiego PKB. Barometr Gi Group Holding ujawnia alarmujący stan kondycji psychofizycznej w biurach i zakładach pracy.

42% zatrudnionych czuje się przytłoczonych nadmiarem zadań.

czuje się przytłoczonych nadmiarem zadań. 22,5% pracodawców przyznaje, że wypalenie zawodowe personelu drastycznie obniża wydajność organizacji.

przyznaje, że wypalenie zawodowe personelu drastycznie obniża wydajność organizacji. Co piąta firma (20,4%) wskazuje na chaos projektowy (multitasking) jako główny hamulec efektywności.

Ważne Wniosek jest jasny: polska gospodarka dotarła do ściany w kwestii "wyciskania" produktywności z pracowników.

Podsumowanie: Jak przetrwać na rynku pracy w 2026 roku?

Prognozy na nadchodzące kwartały sugerują, że kluczem do sukcesu będzie elastyczność i balans. Firmy, które chcą zachować konkurencyjność, muszą zainwestować w dobrostan i edukację technologiczną pracowników, zamiast oferować jedynie proste podwyżki. Z kolei dla pracowników rok 2026 będzie czasem weryfikacji kompetencji – wygrywać będą ci, którzy potrafią efektywnie współpracować z AI i zarządzać własną energią w coraz bardziej wymagającym środowisku.