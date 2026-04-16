Prezydent powołał Radę Nowych Mediów. Na liście kontrowersyjne nazwiska. „Wielka kompromitacja”

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania Rady Nowych Mediów. Zgodnie z informacją Kancelarii Prezydenta, organ ten ma zajmować się diagnozowaniem kondycji współczesnych mediów, analizą ich wpływu na społeczeństwo oraz przygotowywaniem propozycji rozwiązań dotyczących funkcjonowania rynku medialnego w warunkach cyfrowych.

Wśród kluczowych zadań wskazano także rozwój edukacji medialnej oraz wzmacnianie odporności społeczeństwa na dezinformację. To właśnie ten element – w zestawieniu z konkretnymi nominacjami – stał się osią krytyki.

Pełny skład Rady Nowych Mediów i lista nazwisk

Na czele Rady Nowych Mediów stanęła Klaudia Cymanow-Sosin jako przewodnicząca. W skład gremium weszło łącznie 27 osób:

Klaudia Cymanow-Sosin, Angelika Badan, Magdalena Baranowska, Michał Białek, Marcin Czapliński, Łukasz Gabler, Karol Gac, Agata Górnicka, Urszula Grotyńska, Marcin Kędryna, Emil Kędzierski, Łukasz Korus, Weronika Kostrzewa, Michał Lewandowski, Eryk Mistewicz, Ewelina Nycz, Anna Pawelec, Kamila Pietrzak, Klaudia Rosińska, Mikołaj Smereczyński, Paweł Swinarski, Tomasz Trzaska, Jakub Turowski, Patryk Wachnik, Łukasz Widuliński, Mateusz Wiktorowicz oraz Rafał Ziemkiewicz.

Wśród powołanych znalazły się osoby związane z mediami, marketingiem i analizą komunikacji, jednak trzy nazwiska wzbudziły lawinę negatywnych komentarzy.

Paweł Swinarski i zarzuty o szerzenie dezinformacji

Najwięcej emocji wywołało powołanie Pawła Swinarskiego, twórcy internetowego prowadzącego kanał „Dla Pieniędzy”. W 2025 roku opublikował materiał dotyczący incydentu z rosyjskimi dronami, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski we wrześniu poprzedniego roku.

W nagraniu sugerował, że zdarzenie mogło być „ukraińską prowokacją mającą na celu wciągnięcie Polski do wojny”. Tezy te zostały uznane przez ekspertów za przykład dezinformacji wpisującej się w rosyjską narrację. Materiał Swinarskiego został wykorzystany przez Sztab Generalny Wojska Polskiego jako przykład manipulacji informacyjnej, a sprawą zajmowała się również NASK.

Rafał Ziemkiewicz i Karol Gac

Kolejną szeroko komentowaną nominacją stało się powołanie Rafała Ziemkiewicza. Publicysta w przeszłości został skazany za znieważenie i zniesławienie, a jego działalność publiczna wielokrotnie budziła kontrowersje. Brytyjskie służby odmówiły mu wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii, co żywo relacjonował w mediach społecznościowych.

Wśród krytykowanych członków znalazł się również Karol Gac, który w przeszłości był aktywnym komentatorem w mediach publicznych w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Ostra reakcja polityków i dziennikarzy

Na decyzję prezydenta błyskawicznie zareagowali politycy oraz dziennikarze. Rzecznik rządu Adam Szłapka wskazał, że powołanie osoby powiązanej z dezinformacją podważa sens istnienia rady.

Dziennikarz Patryk Michalski napisał:

„To nie jest żart! Karol Nawrocki powołał Radę Nowych Mediów, która rzekomo ma wzmacniać jakość debaty publicznej i bezpieczeństwo informacyjne państwa. Mają za to odpowiadać między innymi Rafał Ziemkiewicz skazany za znieważenie i zniesławienie, którego służby nie chciały wpuścić do Wielkiej Brytanii. Ekspertem dla prezydenta jest Paweł Swinarski, który szczuje na Ukrainę, według NASK szerzył rosyjską dezinformację i dezinformował w sprawach klimatu. O jakość zadba też Karol Gac, który w TVP za rządów PiS występował za pieniądze. Wielka kompromitacja”.

Europoseł Dariusz Joński również odniósł się do sprawy:

„Król fake newsów doradcą prezydenta. Nawrocki powołał Radę Nowych Mediów, w której znalazł się człowiek, którego opinia zmienia się w zależności od tego, kto mu płaci, a kłamstwo stało się jego ulubioną formą przekazu”.

Rada Nowych Mediów a bezpieczeństwo informacyjne państwa

Spór wokół składu Rady Nowych Mediów wpisuje się w szerszy kontekst walki z dezinformacją, która w ostatnich latach stała się jednym z kluczowych wyzwań dla państw europejskich. Polska znajduje się w szczególnym obszarze oddziaływania operacji informacyjnych związanych z wojną w Ukrainie i napięciami geopolitycznymi.

Eksperci podkreślają, że dezinformacja dotyczy m.in. kwestii bezpieczeństwa militarnego, polityki energetycznej oraz relacji międzynarodowych. W tym kontekście dobór osób mających doradzać w sprawach mediów nabiera szczególnego znaczenia i może wpływać na postrzeganie wiarygodności instytucji państwowych.