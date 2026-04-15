InPost zapłacił CIT. Można za niego utrzymać spory szpital przez rok

Blisko 500 mln zł podatku CIT zasiliło budżet państwa dzięki działalności Grupy InPost.
Michał Kaźmierczak
wczoraj, 19:27

Blisko 500 mln zł podatku CIT zasiliło budżet państwa dzięki działalności Grupy InPost. Wynik za 2025 rok jest najwyższy w historii spółki i oznacza wyraźny wzrost względem roku poprzedniego. Dane te pokazują nie tylko skalę biznesu jednej z największych polskich firm technologicznych, ale także jej realny wkład w finansowanie wydatków publicznych.

Grupa InPost odprowadziła za 2025 rok dokładnie 498,3 mln zł podatku CIT. To wzrost o niemal 33 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Na tę kwotę składają się wpłaty kilku podmiotów wchodzących w skład grupy:

  • Integer.pl – 12 080 241 zł
  • Integer Group Services – 12 280 433 zł
  • InPost sp. z o.o. – 305 181 521 zł
  • InPost Paczkomaty – 168 798 761 zł

Największy udział w podatku ma operacyjna spółka InPost sp. z o.o., odpowiadająca za kluczową część działalności logistycznej. Wysokie wpływy podatkowe są bezpośrednio powiązane z rosnącymi przychodami i skalą operacji firmy, która dynamicznie rozwija sieć automatów paczkowych oraz usługi kurierskie w Polsce i Europie.

Prezes spółki Rafał Brzoska podkreślił znaczenie pozostawiania podatków w kraju, wskazując, że jest to element odpowiedzialności biznesu i wkład w rozwój państwa oraz jego kluczowych sektorów.

Podatek CIT firm w Polsce. Porównanie największych graczy

Na tle innych dużych firm działających w Polsce wynik InPostu klasyfikuje go wśród największych płatników CIT w kraju. Według dostępnych danych w 2025 roku (za 2024 rok) na czele stawki znaleźli się m.in.:

  • PKO BP, ok. 2,33 mld zł CIT
  • Bank Pekao, ok. 1,9 mld zł CIT
  • Santander Bank Polska, ok. 1,5 mld zł CIT
  • ORLEN, ok. 1,3–1,4 mld zł CIT
  • KGHM, ok. 1,1–1,2 mld zł CIT
  • ING Bank Śląski, ok. 0,8–1,0 mld zł CIT
  • Bank Gospodarstwa Krajowego, ok. 0,79 mld zł CIT
  • Jeronimo Martins Polska (Biedronka) ok. 1,0–1,05 mld zł CIT
  • BNP Paribas Bank Polska, kilkaset mln zł (ok. 0,5–0,8 mld zł)
  • Alior Bank / Bank Handlowy (ex aequo w zależności od roku) kilkaset mln zł CIT

Co można sfinansować z podatku CIT InPost?

Kwota 498,3 mln zł ma bardzo konkretny wymiar dla finansów publicznych. Przeliczenie jej na realne inwestycje pokazuje skalę możliwości:

  • budowa około 2 490 placów zabaw
  • realizacja 249 kompleksów sportowych typu Orlik
  • budowa około 700 km ścieżek rowerowych
  • zakup 623 karetek pogotowia
  • sfinansowanie 51 900 rocznych świadczeń z programu 800+
  • zakup 260 dronów rozpoznawczych FlyEye dla wojska
  • pokrycie rocznego budżetu dużego szpitala

To przykłady obrazujące, jak wpływy z podatku CIT mogą przekładać się na konkretne usługi publiczne – od ochrony zdrowia, przez infrastrukturę lokalną, po bezpieczeństwo państwa.

Dynamiczny rozwój InPost i rosnące wpływy podatkowe

InPost od lat korzysta na rosnącym rynku e-commerce, który w Polsce i Europie utrzymuje wysoką dynamikę. Kluczowe znaczenie ma rozwój sieci paczkomatów, która obejmuje już dziesiątki tysięcy urządzeń w wielu krajach.

Firma inwestuje także w automatyzację procesów logistycznych, rozwój technologii oraz ekspansję zagraniczną, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech. To przekłada się na zwiększenie przychodów, a w konsekwencji również zobowiązań podatkowych.

W ostatnich latach rośnie także znaczenie firm technologicznych jako płatników CIT w Polsce. Jeszcze dekadę temu dominowały w tym obszarze głównie spółki surowcowe i banki. Dziś coraz większą rolę odgrywają przedsiębiorstwa związane z nowoczesną logistyką, handlem internetowym i usługami cyfrowymi.

