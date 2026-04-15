InPost zapłacił CIT. Można za niego utrzymać spory szpital przez rok

Grupa InPost odprowadziła za 2025 rok dokładnie 498,3 mln zł podatku CIT. To wzrost o niemal 33 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Na tę kwotę składają się wpłaty kilku podmiotów wchodzących w skład grupy:

Integer.pl – 12 080 241 zł

Integer Group Services – 12 280 433 zł

InPost sp. z o.o. – 305 181 521 zł

InPost Paczkomaty – 168 798 761 zł

Największy udział w podatku ma operacyjna spółka InPost sp. z o.o., odpowiadająca za kluczową część działalności logistycznej. Wysokie wpływy podatkowe są bezpośrednio powiązane z rosnącymi przychodami i skalą operacji firmy, która dynamicznie rozwija sieć automatów paczkowych oraz usługi kurierskie w Polsce i Europie.

Prezes spółki Rafał Brzoska podkreślił znaczenie pozostawiania podatków w kraju, wskazując, że jest to element odpowiedzialności biznesu i wkład w rozwój państwa oraz jego kluczowych sektorów.

Na tle innych dużych firm działających w Polsce wynik InPostu klasyfikuje go wśród największych płatników CIT w kraju. Według dostępnych danych w 2025 roku (za 2024 rok) na czele stawki znaleźli się m.in.:

PKO BP, ok. 2,33 mld zł CIT

Bank Pekao, ok. 1,9 mld zł CIT

Santander Bank Polska, ok. 1,5 mld zł CIT

ORLEN, ok. 1,3–1,4 mld zł CIT

KGHM, ok. 1,1–1,2 mld zł CIT

ING Bank Śląski, ok. 0,8–1,0 mld zł CIT

Bank Gospodarstwa Krajowego, ok. 0,79 mld zł CIT

Jeronimo Martins Polska (Biedronka) ok. 1,0–1,05 mld zł CIT

BNP Paribas Bank Polska, kilkaset mln zł (ok. 0,5–0,8 mld zł)

Alior Bank / Bank Handlowy (ex aequo w zależności od roku) kilkaset mln zł CIT

Co można sfinansować z podatku CIT InPost?

Kwota 498,3 mln zł ma bardzo konkretny wymiar dla finansów publicznych. Przeliczenie jej na realne inwestycje pokazuje skalę możliwości:

budowa około 2 490 placów zabaw

realizacja 249 kompleksów sportowych typu Orlik

budowa około 700 km ścieżek rowerowych

zakup 623 karetek pogotowia

sfinansowanie 51 900 rocznych świadczeń z programu 800+

zakup 260 dronów rozpoznawczych FlyEye dla wojska

pokrycie rocznego budżetu dużego szpitala

To przykłady obrazujące, jak wpływy z podatku CIT mogą przekładać się na konkretne usługi publiczne – od ochrony zdrowia, przez infrastrukturę lokalną, po bezpieczeństwo państwa.

Dynamiczny rozwój InPost i rosnące wpływy podatkowe

InPost od lat korzysta na rosnącym rynku e-commerce, który w Polsce i Europie utrzymuje wysoką dynamikę. Kluczowe znaczenie ma rozwój sieci paczkomatów, która obejmuje już dziesiątki tysięcy urządzeń w wielu krajach.

Firma inwestuje także w automatyzację procesów logistycznych, rozwój technologii oraz ekspansję zagraniczną, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech. To przekłada się na zwiększenie przychodów, a w konsekwencji również zobowiązań podatkowych.

W ostatnich latach rośnie także znaczenie firm technologicznych jako płatników CIT w Polsce. Jeszcze dekadę temu dominowały w tym obszarze głównie spółki surowcowe i banki. Dziś coraz większą rolę odgrywają przedsiębiorstwa związane z nowoczesną logistyką, handlem internetowym i usługami cyfrowymi.