Kierowcy ciężarówek łamią zakaz. Policja ujawnia skalę problemu

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od wprowadzenia zakazu wyprzedzania się ciężarówek powyżej 3,5 t na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu w jednym kierunku, czyli od 1 lipca 2023 r. policjanci zanotowali niemal 12 tys. tego typu wykroczeń. Ponad 7,4 tys. wykroczeń popełnili Polacy, a ponad 4,5 tys. obcokrajowcy. Z danych Policji wynika, że liczba takich naruszeń z roku na rok rośnie.

Zakaz wyprzedzania ciężarówek – rośnie liczba wykroczeń

Zdaniem rzecznika Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaja Krupińskiego zakaz ten bywa ignorowany przez część kierujących pojazdami ciężarowymi, szczególnie, gdy kierowcy przez długi czas nie widzą kontroli drogowych.

- W takim scenariuszu, ów zakaz – jako przepis kodeksu drogowego, może tracić „świeżość” i przestaje być traktowany jako realne ograniczenie, a raczej jako kolejny zapis prawny. W efekcie część kierowców wraca do dawnych nawyków, zwłaszcza gdy różnice prędkości między ciężarówkami wynoszą zaledwie kilka kilometrów na godzinę - powiedział PAP Krupiński.

Drugim, potencjalnym powodem omijania przepisów, według rzecznika ITS, może być presja czasu w branży transportowej. - Kierowcy pracują według napiętych harmonogramów, dlatego nawet niewielkie zmniejszenie prędkości w trasie może oznaczać opóźnienia w dostawie. Toteż część z nich decyduje się na długie manewry wyprzedzania, które mogą trwać kilka minut i blokować lewy pas ruchu - mówił.

Kontrole policji i drony – jak wykrywane są wykroczenia

Kontrole w zakresie wyprzedzania się ciężarówek prowadzą Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Jak zaznaczył w rozmowie z PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP kontrole te są prowadzone z użyciem dronów oraz patroli prowadzonych przez policjantów w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach.

- W przypadku większości kontroli drogowych podstawą ujawnienia wykroczenia jest obserwacja. Na drogach szybkiego ruchu ze względów bezpieczeństwa nie występuje możliwość kontroli stacjonarnej stąd wykorzystywane są m.in. drony lub policyjne wideorejestratory - powiedział podinsp. Opas.

Mandat za wyprzedzanie ciężarówek – ile wynosi kara

Dodał, że kierowca ciężarówki, który nie stosuje się do zakazu wyprzedzania innych ciężarówek grozi grzywna nie niższa niż 1 tys. zł oraz 8 pkt. karnych.

- Warto również pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 (zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe - PAP) może zakończyć się jeszcze wyższą karą, a kierowca, który popełni takie wykroczenie otrzyma mandat w wysokości 1 tys. zł lub 2 tys. zł jeśli popełni wykroczenie w warunkach recydywy, a także 15 pkt. karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy - podkreślił policjant.

Resort infrastruktury, który był odpowiedzialny za przygotowanie nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, gdzie znalazł się zakaz wyprzedzania ciężarówek na trasach szybkiego ruchu podkreślił, że celem noweli była eliminacja tzw. wyprzedzania równoległego, tj. manewrów wykonywanych przy niewielkiej różnicy prędkości pojazdów ciężarowych.

- Tego rodzaju sytuacje prowadzą do istotnego ograniczenia przepustowości lewego pasa ruchu oraz wymuszają gwałtowne hamowanie przez pojazdy jadące z wyższymi dopuszczalnymi prędkościami. W konsekwencji zwiększa się ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych, w szczególności najechania na tył poprzedzającego pojazdu, jak również narastania zachowań agresywnych w ruchu drogowym. W ocenie resortu ograniczenie wskazanych zjawisk ma realny i pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - przekazała PAP rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

Dodała, że Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi i nie planuje prac nad nowelizacją tych przepisów. - Jednocześnie MI monitoruje funkcjonowanie przepisów prawa w obszarze transportu drogowego i w przypadku identyfikacji istotnych problemów lub nowych uwarunkowań, nie wyklucza podjęcia w przyszłości stosownych działań legislacyjnych lub analitycznych - zapewniła Szumańska.

Komenda Główna Policji poinformowała, że w 2023 roku, kiedy wprowadzono przepis, policjanci zanotowali ponad 2,9 tys. wykroczeń dotyczących naruszenia zakazu wyprzedzania się ciężarówek powyżej 3,5 t na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W 2024 r. zanotowali prawie 3,7 tys. takich naruszeń, a rok później ujawniono niemal 4,5 tys. wykroczeń. Do końca lutego tego roku zanotowano 783 takie wykroczenia.