Zasiłek z MOPS 2026. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych. Wiele osób nie wie, że przysługuje ten zasiłek

Zasiłek z MOPS 2026 - kryterium dochodowe

Zasiłek celowy to pomoc dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują pieniędzy na konkretny, niezbędny cel. Najczęściej chodzi o sytuację, gdy komuś zaczyna brakować środków na podstawowe potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem. Taki zasiłek mogą otrzymać m.in. osoby chore lub po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia, bezrobotne albo tracące źródło dochodu, samotnie wychowujące dzieci, starsze lub niepełnosprawne.

Aby dostać zasiłek celowy w 2026 roku, dochód osoby lub rodziny nie może przekraczać poniższych progów:

1010 zł – zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– zł dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł – zł na osobę w rodzinie w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

W wyjątkowych sytuacjach, nawet jeśli dochód przekracza powyższe limity, możliwe jest przyznanie specjalnego zasiłku celowego.

Co to jest specjalny zasiłek celowy?

Specjalny zasiłek celowy to również forma pomocy finansowej przyznawanej przez pomoc społeczną, osobom lub rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Najważniejsze jest to, że wsparcie może zostać przyznane również wtedy, gdy dochód przekracza zwykłe kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej. To właśnie odróżnia specjalny zasiłek celowy od zwykłego zasiłku celowego.

Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest przede wszystkim w sytuacjach nagłych i trudnych do przewidzenia np. pożar, powódź, wichury lub inne klęski żywiołowe, nagła ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia, itp. Ustawa nie podaje zamkniętego katalogu takich sytuacji. Najczęściej chodzi o zdarzenia, które powodują, że rodzina nie jest w stanie samodzielnie pokryć podstawowych wydatków. Pomoc można otrzymać m.in.

na zakup żywności,

leki i leczenie,

opał,

odzież,

niezbędne wyposażenie mieszkania,

pokrycie kosztów po pożarze lub zalaniu,

pilne wydatki związane z chorobą,

koszty pogrzebu i inne wyjątkowe sytuacje życiowe.

Zasiłek taki może nie podlegać zwrotowi, jeśli pomoc jest konieczna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych lub podlegać częściowemu zwrotowi, jeśli urząd uzna, że wnioskodawca jest w stanie w przyszłości zwrócić część przyznanych środków. Pomoc ma charakter uznaniowy, czyli urząd analizuje konkretną sytuację rodziny i podejmuje decyzję indywidualnie.

Specjalny zasiłek celowy wypłacany jest na mocy Art. 41. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi."

Ile wynosi zasiłek celowy 2026?

Zasiłek celowy nie ma sztywno określonej kwoty, ponieważ jego wysokość zależy od sytuacji każdego wnioskodawcy. Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej MOPS, biorąc pod uwagę:

dochody gospodarstwa domowego – im niższe, tym większa szansa na wyższe świadczenie.

– im niższe, tym większa szansa na wyższe świadczenie. rodzaj potrzeb – na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki np. żywność, leki, opał, remont.

– na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki np. żywność, leki, opał, remont. możliwość pokrycia wydatków z innych źródeł – np. z innych świadczeń socjalnych.

Jednak, zgodnie z przepisami wartość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Dlatego nie może przekroczyć 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie np. 3292 zł dla 4-osobowej rodziny.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek celowy?

Wniosek o zasiłek celowy składa się w ośrodku pomocy społecznej (MOPS) - właściwy dla miejsca zamieszkania. Dokumenty można złożyć na kilka sposobów:

osobiście – w najbliższym OPS.

– w najbliższym OPS. online – przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna.

– przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna. pocztą – wysyłając wniosek na adres OPS.

Do wniosku warto dołączyć:

Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT.

np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT. Informację o celu wnioskowanej pomocy np. rachunki za leki, faktury za opał.

np. rachunki za leki, faktury za opał. W niektórych przypadkach – zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli pomoc dotyczy leczenia lub rehabilitacji.

Czy zasiłek celowy jest jednorazowy?

Tak, zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że przyznawany jest na konkretne, wskazane we wniosku wydatki. W sytuacjach szczególnych np. długotrwała choroba, klęska żywiołowa, możliwe jest składanie kolejnych wniosków, jeśli sytuacja wymaga dalszej pomocy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044)