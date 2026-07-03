Jak zmienią się zasady uzyskania zgody NFZ na leczenie za granicą?

Ministerstwo Zdrowia chce ułatwić pacjentom dostęp do leczenia za granicą. Obecnie część medyczną wniosku o zgodę na planowane leczenie za granicą wypełnia lekarz w Polsce. Projekt przewiduje istotne ułatwienie - do wniosku będzie można dołączyć również opinię lekarza wykonującego zawód w innym państwie UE lub EFTA. Ma to ułatwić pacjentom skompletowanie wymaganej dokumentacji i ograniczyć formalności.

Zwrot kosztów leczenia za granicą także bez wcześniejszej zgody NFZ?

Obecnie pacjent, który chce skorzystać z planowanego leczenia za granicą finansowanego przez NFZ, powinien wcześniej uzyskać zgodę Funduszu. Brak takiej zgody może skutkować odmową zwrotu kosztów świadczenia, nawet jeśli leczenie zostało wykonane w innym państwie UE lub EFTA.

Założenia projektu zakładają jednak ważne odstępstwo. Jeżeli pacjent nie zdążył uzyskać wcześniejszej zgody, ale natychmiastowe leczenie było uzasadnione jego stanem zdrowia, NFZ nie będzie mógł odmówić zwrotu kosztów wyłącznie z powodu braku wcześniejszego wniosku. Rozwiązanie ma lepiej chronić osoby, które znalazły się w nagłej sytuacji i musiały niezwłocznie rozpocząć leczenie za granicą.

Jakie dokumenty będą potrzebne do refundacji leczenia za granicą?

Projekt wprowadza również zmiany w zasadach ubiegania się o zwrot kosztów leczenia, leków i wyrobów medycznych zakupionych w krajach UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii. Aby otrzymać refundację, pacjent będzie musiał dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające leczenie, takie jak recepta, zlecenie lub odpowiednia dokumentacja medyczna.

Jednocześnie projekt przewiduje mniej formalności. W przypadku dokumentów wystawionych elektronicznie nie będzie już trzeba dołączać ich papierowych kopii. Dotyczy to m.in. e-recept, e-skierowań oraz elektronicznych zleceń na wyroby medyczne.

Refundacja z NFZ trafi nie tylko na konto bankowe. Co się zmieni?

W założeniach do projektu znalazła się również zmiana dotycząca wypłaty refundacji. Zwrot kosztów będzie mógł trafić na rachunek płatniczy, a nie tylko na rachunek bankowy. Rozwiązanie ma ułatwić otrzymywanie pieniędzy m.in. osobom korzystającym z rachunków prowadzonych przez SKOK.

Dostosowanie polskich przepisów do prawa UE

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, projekt ma dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem jest ułatwienie pacjentom dostępu do leczenia za granicą oraz ograniczenie formalności związanych z uzyskaniem zgody i zwrotem kosztów.

Co nowe przepisy o leczeniu za granicą oznaczają dla pacjentów?

Jeżeli projekt zostanie przyjęty, pacjenci będą mogli liczyć na:

prostsze procedury uzyskania zgody na leczenie za granicą,

łatwiejszy zwrot kosztów świadczeń medycznych,

większą ochronę w sytuacjach nagłych wymagających leczenia poza Polską,

mniej formalności związanych z dokumentacją elektroniczną,

szersze możliwości otrzymywania refundacji na różne rodzaje rachunków płatniczych.

Projekt jest na etapie prac rządowych. Zgodnie z harmonogramem Rada Ministrów ma zająć się nim w III kwartale 2026 roku. Dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego nowe przepisy będą mogły wejść w życie.