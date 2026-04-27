Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) opublikowało projekt rozporządzenia, która zmienia zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany mają wejść w życie 14 dni po podpisaniu rozporządzenia, więc jeszcze w 2026 roku. Opisujemy procedurę wydawania kart "po nowemu".
Rewolucja w przepisach – co się zmieniło?
Do niedawna nawet osoby z najcięższymi dysfunkcjami ruchu musiały osobiście pojawić się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Być może w 2026 roku procedura ta zostanie uproszczona, czerpiąc wzorce z rozwiązań stosowanych w Niemczech czy Francji.
Najważniejsze ułatwienia to:
- Brak konieczności wizyty: Nie musisz już jechać do urzędu, by złożyć podpis pod wnioskiem.
- Wniosek przez pełnomocnika: Dokumenty może złożyć w Twoim imieniu upoważniona osoba.
- Droga pocztowa: Możesz wysłać komplet dokumentów listem poleconym.
- Zasada „braku uciążliwości”: Cały proces ma być formalnością technologiczną, a nie wyzwaniem logistycznym dla osoby o ograniczonej mobilności.
Kto może ubiegać się o kartę?
Karta parkingowa przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16. roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16. roku życia) wraz ze wskazanym spełnieniem przesłanek określonych w prawie o ruchu drogowym (punkt 9 orzeczenia).
Uprawnieni to przede wszystkim:
- Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.
- Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli przyczyną są schorzenia wzroku (04-O), upośledzenie narządu ruchu (05-R) lub choroba neurologiczna (10-N) – również przy znacznym ograniczeniu mobilności.
- Osoby poniżej 16. roku życia ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.
Instrukcja krok po kroku: Jak uzyskać kartę w 2026 roku?
Dzięki nowelizacji ścieżka urzędowa jest teraz znacznie krótsza:
Krok 1: Przygotuj dokumenty
Będziesz potrzebować:
- Wypełnionego wniosku o wydanie karty parkingowej (dostępny w urzędach i na stronach gov.pl).
- Kserokopii prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
- Aktualnej fotografii (wymiary 35x45 mm).
- Dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty (zazwyczaj ok. 21 zł).
Krok 2: Wybierz formę złożenia wniosku
Zgodnie z nowym prawem masz trzy opcje:
- Tradycyjnie: Osobista wizyta (jeśli chcesz).
- Przez pełnomocnika: Osoba, której ufasz, zanosi dokumenty do PZON.
- Pocztą: Wysyłasz komplet dokumentów na adres właściwego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Krok 3: Odbiór karty
Karta powinna być gotowa w ciągu 30 dni. O sposobie jej odbioru (osobiście, przez pełnomocnika lub – w określonych przypadkach – pocztą) poinformuje Cię właściwy urząd.
Jeśli złożyłeś wniosek przed wejściem w życie nowych przepisów, Twoja sprawa zostanie rozpatrzona jeszcze według starego trybu (mogą wymagać osobistego stawiennictwa).
Ważne
Karta parkingowa wydawana jest na czas określony (zgodnie z ważnością orzeczenia), jednak nie dłużej niż na 5 lat. Po tym terminie procedurę należy powtórzyć.
