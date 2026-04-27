Gazeta Prawna
Świadczenia

Jak uzyskać kartę parkingową 2026? Przewodnik po zmianach w prawie

karta parkingowa za szybą samochodu
Karolina Nowakowska
42 minut temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) opublikowało projekt rozporządzenia, która zmienia zasady wydawania kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zmiany mają wejść w życie 14 dni po podpisaniu rozporządzenia, więc jeszcze w 2026 roku. Opisujemy procedurę wydawania kart "po nowemu".

Skrót artykułu

Rewolucja w przepisach – co się zmieniło?

Do niedawna nawet osoby z najcięższymi dysfunkcjami ruchu musiały osobiście pojawić się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Być może w 2026 roku procedura ta zostanie uproszczona, czerpiąc wzorce z rozwiązań stosowanych w Niemczech czy Francji.

Najważniejsze ułatwienia to:

  • Brak konieczności wizyty: Nie musisz już jechać do urzędu, by złożyć podpis pod wnioskiem.
  • Wniosek przez pełnomocnika: Dokumenty może złożyć w Twoim imieniu upoważniona osoba.
  • Droga pocztowa: Możesz wysłać komplet dokumentów listem poleconym.
  • Zasada „braku uciążliwości”: Cały proces ma być formalnością technologiczną, a nie wyzwaniem logistycznym dla osoby o ograniczonej mobilności.
Zobacz również

Kto może ubiegać się o kartę?

Karta parkingowa przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16. roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16. roku życia) wraz ze wskazanym spełnieniem przesłanek określonych w prawie o ruchu drogowym (punkt 9 orzeczenia).

Uprawnieni to przede wszystkim:

  1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.
  2. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli przyczyną są schorzenia wzroku (04-O), upośledzenie narządu ruchu (05-R) lub choroba neurologiczna (10-N) – również przy znacznym ograniczeniu mobilności.
  3. Osoby poniżej 16. roku życia ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.

Instrukcja krok po kroku: Jak uzyskać kartę w 2026 roku?

Dzięki nowelizacji ścieżka urzędowa jest teraz znacznie krótsza:

Krok 1: Przygotuj dokumenty

Będziesz potrzebować:

  • Wypełnionego wniosku o wydanie karty parkingowej (dostępny w urzędach i na stronach gov.pl).
  • Kserokopii prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • Aktualnej fotografii (wymiary 35x45 mm).
  • Dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty (zazwyczaj ok. 21 zł).

Krok 2: Wybierz formę złożenia wniosku

Zgodnie z nowym prawem masz trzy opcje:

  1. Tradycyjnie: Osobista wizyta (jeśli chcesz).
  2. Przez pełnomocnika: Osoba, której ufasz, zanosi dokumenty do PZON.
  3. Pocztą: Wysyłasz komplet dokumentów na adres właściwego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Krok 3: Odbiór karty

Karta powinna być gotowa w ciągu 30 dni. O sposobie jej odbioru (osobiście, przez pełnomocnika lub – w określonych przypadkach – pocztą) poinformuje Cię właściwy urząd.

Jeśli złożyłeś wniosek przed wejściem w życie nowych przepisów, Twoja sprawa zostanie rozpatrzona jeszcze według starego trybu (mogą wymagać osobistego stawiennictwa).

Ważne

Karta parkingowa wydawana jest na czas określony (zgodnie z ważnością orzeczenia), jednak nie dłużej niż na 5 lat. Po tym terminie procedurę należy powtórzyć.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

niepełnosprawniosoby z niepełnosprawościamikarta parkingowa

