Rewolucja w przepisach – co się zmieniło?

Do niedawna nawet osoby z najcięższymi dysfunkcjami ruchu musiały osobiście pojawić się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Być może w 2026 roku procedura ta zostanie uproszczona, czerpiąc wzorce z rozwiązań stosowanych w Niemczech czy Francji.

Brak konieczności wizyty: Nie musisz już jechać do urzędu, by złożyć podpis pod wnioskiem.

Wniosek przez pełnomocnika: Dokumenty może złożyć w Twoim imieniu upoważniona osoba.

Droga pocztowa: Możesz wysłać komplet dokumentów listem poleconym.

Zasada „braku uciążliwości": Cały proces ma być formalnością technologiczną, a nie wyzwaniem logistycznym dla osoby o ograniczonej mobilności.

Kto może ubiegać się o kartę?

Karta parkingowa przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16. roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16. roku życia) wraz ze wskazanym spełnieniem przesłanek określonych w prawie o ruchu drogowym (punkt 9 orzeczenia).

Uprawnieni to przede wszystkim:

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli przyczyną są schorzenia wzroku (04-O), upośledzenie narządu ruchu (05-R) lub choroba neurologiczna (10-N) – również przy znacznym ograniczeniu mobilności. Osoby poniżej 16. roku życia ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.

Instrukcja krok po kroku: Jak uzyskać kartę w 2026 roku?

Dzięki nowelizacji ścieżka urzędowa jest teraz znacznie krótsza:

Krok 1: Przygotuj dokumenty

Będziesz potrzebować:

Wypełnionego wniosku o wydanie karty parkingowej (dostępny w urzędach i na stronach gov.pl).

Kserokopii prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Aktualnej fotografii (wymiary 35x45 mm).

Dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty (zazwyczaj ok. 21 zł).

Krok 2: Wybierz formę złożenia wniosku

Zgodnie z nowym prawem masz trzy opcje:

Tradycyjnie: Osobista wizyta (jeśli chcesz). Przez pełnomocnika: Osoba, której ufasz, zanosi dokumenty do PZON. Pocztą: Wysyłasz komplet dokumentów na adres właściwego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Krok 3: Odbiór karty

Karta powinna być gotowa w ciągu 30 dni. O sposobie jej odbioru (osobiście, przez pełnomocnika lub – w określonych przypadkach – pocztą) poinformuje Cię właściwy urząd.

Jeśli złożyłeś wniosek przed wejściem w życie nowych przepisów, Twoja sprawa zostanie rozpatrzona jeszcze według starego trybu (mogą wymagać osobistego stawiennictwa).