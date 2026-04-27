Zgodnie z uzasadnieniem, stawka dla młodszego asystenta została odniesiona do wynagrodzenia aplikanta kuratorskiego, jednak ukształtowano ją na nieco niższym poziomie ze względu na brak wymaganego tytułu magistra u kandydatów na to stanowisko.

Tabela: Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego w 2026 r.

Poniższa tabela przedstawia planowane widełki płacowe dla poszczególnych szczebli asystenckich:

Stanowisko Minimalne wynagrodzenie Maksymalne wynagrodzenie Młodszy asystent sędziego 5 000 zł 5 500 zł Asystent sędziego 6 700 zł 8 240 zł Starszy asystent sędziego 8 240 zł 9 270 zł

Dlaczego wydawane jest nowe rozporządzenie?

Obecnie obowiązujące przepisy z marca 2026 roku utracą moc najpóźniej 3 lipca 2026 roku. Nowa regulacja jest niezbędna, aby umożliwić zatrudnianie osób na nowo utworzonym stanowisku młodszego asystenta i zachować ciągłość wypłat dla obecnych pracowników.

Ministerstwo utrzymuje także dotychczasowe stawki dla asystentów i starszych asystentów, które uwzględniają już 3-procentową waloryzację płac w sferze budżetowej na rok 2026.

Szybkie wejście w życie

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tak krótki termin vacatio legis jest uzasadniony „ważnym interesem państwa”. Resortowi zależy na jak najszybszym rozpoczęciu procesów rekrutacyjnych i konkursów, które pozwolą odciążyć sędziów w ich codziennych obowiązkach.