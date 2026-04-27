Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt rozporządzenia, które reguluje wynagrodzenie dla osób zatrudnianych na nowoutworzonym stanowisku - młodszego asystenta sędziego. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do studentów prawa po trzecim roku studiów, co ma pomóc w zaspokojeniu pilnych potrzeb kadrowych w sądach.
Zgodnie z uzasadnieniem, stawka dla młodszego asystenta została odniesiona do wynagrodzenia aplikanta kuratorskiego, jednak ukształtowano ją na nieco niższym poziomie ze względu na brak wymaganego tytułu magistra u kandydatów na to stanowisko.
Tabela: Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego w 2026 r.
Poniższa tabela przedstawia planowane widełki płacowe dla poszczególnych szczebli asystenckich:
Stanowisko
Minimalne wynagrodzenie
Maksymalne wynagrodzenie
Młodszy asystent sędziego
5 000 zł
5 500 zł
Asystent sędziego
6 700 zł
8 240 zł
Starszy asystent sędziego
8 240 zł
9 270 zł
Dlaczego wydawane jest nowe rozporządzenie?
Obecnie obowiązujące przepisy z marca 2026 roku utracą moc najpóźniej 3 lipca 2026 roku. Nowa regulacja jest niezbędna, aby umożliwić zatrudnianie osób na nowo utworzonym stanowisku młodszego asystenta i zachować ciągłość wypłat dla obecnych pracowników.
Ministerstwo utrzymuje także dotychczasowe stawki dla asystentów i starszych asystentów, które uwzględniają już 3-procentową waloryzację płac w sferze budżetowej na rok 2026.
Szybkie wejście w życie
Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tak krótki termin vacatio legis jest uzasadniony „ważnym interesem państwa”. Resortowi zależy na jak najszybszym rozpoczęciu procesów rekrutacyjnych i konkursów, które pozwolą odciążyć sędziów w ich codziennych obowiązkach.
Nowe przepisy nie zmieniają wysokości wynagrodzeń osób już zatrudnionych na stanowiskach asystenta i starszego asystenta sędziego – dla nich widełki płacowe pozostają na poziomie ustalonym w marcu bieżącego roku.
