Bogucki: wniosek prezydenta „na ukończeniu”

Bogucki przekazał w piątek w radiu RMF FM, że wniosek prezydenta dotyczący sporu kompetencyjnego w sprawie ślubowania sędziów TK w Sejmie jest już na ukończeniu. Dopytywany, kiedy zostanie on złożony, szef KPRP odparł, iż myśli, że będą to najbliższe dni. - Najdalej pierwsze dni przyszłego tygodnia - zaznaczył.

Bogucki ślubowanie sędziów w Sejmie nazwał „błazenadą”. - To było, w mojej ocenie, absolutnie niezgodne z przepisami prawa - podkreślił.

Wybór sędziów TK i pierwsze ślubowania

13 marca br. Sejm wybrał sześcioro sędziów TK - do tego momentu w TK na 15 stanowisk sędziowskich było 9 osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”, ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Objęcie urzędów i stanowisko TK

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”. Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych.

Szef KPRP zaś zapowiedział 9 kwietnia złożenie przez prezydenta wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK.

Postępowanie prokuratury wobec KPRP

W zeszłym tygodniu szef MS Waldemar Żurek poinformował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Ocenił przy tym, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.

Z kolei dwoje wybranych w marcu sędziów TK, od których prezydent odebrał ślubowania - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - skierowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego z pozostałym czworgiem wybranych sędziów TK. W zawiadomieniu oceniono, że do naruszenia doszło poprzez m.in. „nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji – nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania”.

Śledztwo Prokuratury Krajowej

W środę rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak poinformowała, że w Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Na początku tego tygodnia prezes TK Bogdan Święczkowski na antenie wPolsce24 powiedział, że jeśli prezydent skieruje do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, to nie ma wątpliwości, że „te kwestie będą przez Trybunał szybko wyjaśnione, jeżeli tylko zbierze się pełny skład TK”. (PAP)