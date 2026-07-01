Karta mobilizacyjna jest dokumentem wydawanym przez wojskowe centrum rekrutacji. Wskazuje, gdzie i kiedy dana osoba ma się stawić, jeżeli zostanie ogłoszona mobilizacja, stan wojenny albo wojna. W czasie pokoju dokument pełni przede wszystkim funkcję organizacyjną. Państwo z wyprzedzeniem wskazuje osoby, które w sytuacji nadzwyczajnej mogą zostać skierowane do określonych zadań.

Najczęściej karta mobilizacyjna kojarzy się z żołnierzami rezerwy. To jednak nie wyczerpuje katalogu osób, których może dotyczyć. Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje także pracownicze przydziały mobilizacyjne. W takim przypadku decydujące znaczenie może mieć nie wcześniejsza służba wojskowa, lecz wykonywany zawód, doświadczenie, wykształcenie albo specjalistyczne uprawnienia.

W praktyce oznacza to, że karta mobilizacyjna może trafić do osoby, która nie służyła w wojsku, ale ma kompetencje potrzebne do działania administracji, zaplecza technicznego, logistyki, ochrony zdrowia, transportu, energetyki lub systemów łączności w warunkach zagrożenia państwa.

Pracowniczy przydział mobilizacyjny i znaczenie zawodu

Pracowniczy przydział mobilizacyjny służy zabezpieczeniu stanowisk i zadań przewidzianych na czas wojny. Nie chodzi wyłącznie o funkcje stricte bojowe. Wojsko i państwo potrzebują w takim scenariuszu również lekarzy, pielęgniarek, ratowników, informatyków, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, kierowców, logistyków, operatorów sprzętu, mechaników, pracowników energetyki i osób znających systemy łączności.

Puls HR zwraca uwagę, że właśnie dlatego karta mobilizacyjna może być zaskoczeniem dla osób, które wcześniej nie miały bezpośrednich związków z armią. Z punktu widzenia państwa ważne jest bowiem szybkie uruchomienie struktur, które pozwolą utrzymać funkcjonowanie wojska, administracji i usług kluczowych. W razie mobilizacji liczy się nie tylko liczba żołnierzy, ale także zdolność do leczenia rannych, organizowania transportu, utrzymania łączności, obsługi infrastruktury i zabezpieczenia danych.

Nadanie takiego przydziału nie oznacza jednak automatycznego wcielenia do wojska w czasie pokoju. Jest to decyzja organizacyjna, która nabiera praktycznego znaczenia dopiero wtedy, gdy wystąpią okoliczności przewidziane w przepisach i w samej karcie.

Karta mobilizacyjna z niebieskim paskiem

Przepisy rozróżniają trzy zasadnicze rodzaje kart mobilizacyjnych. Karta z czerwonym paskiem jest przeznaczona dla żołnierza pasywnej rezerwy, który w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny ma stawić się do czynnej służby wojskowej. Karta z zielonym paskiem dotyczy żołnierza pasywnej rezerwy powoływanego do czynnej służby wojskowej za pomocą karty powołania albo w drodze obwieszczenia.

Dla cywilów najważniejsza jest karta z niebieskim paskiem. Jest ona przewidziana dla pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób niebędących pracownikami tego resortu. To właśnie ten dokument może wiązać się z pracowniczym przydziałem mobilizacyjnym.

Kolor paska nie jest więc detalem graficznym. Wskazuje charakter dokumentu i grupę osób, której dotyczy. Dla adresata najważniejsze pozostają jednak dane wpisane w samej karcie: miejsce stawiennictwa, termin, właściwe wojskowe centrum rekrutacji oraz podstawa przydziału.

Obowiązki po otrzymaniu karty mobilizacyjnej

Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny albo pracowniczy przydział mobilizacyjny, ma obowiązek przyjąć kartę. Dokumentu nie należy traktować jak zwykłego pisma urzędowego bez dalszych konsekwencji. Karta wskazuje obowiązek, który może zostać uruchomiony w sytuacjach określonych przez przepisy.

Posiadacz karty powinien także pilnować aktualności danych. Znaczenie mają m.in. zmiana imienia, nazwiska, zawodu, wykształcenia, miejsca pobytu stałego, adresu do korespondencji, a także wyjazd za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy i powrót z takiego wyjazdu. Takie informacje są istotne dla wojskowego centrum rekrutacji, ponieważ przydziały mobilizacyjne są elementem ewidencji i planowania.

Szczególnie ważne jest oznaczenie terminu stawiennictwa. Jeżeli w karcie pojawia się termin „natychmiast”, zgodnie z przepisami oznacza on obowiązek stawienia się nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej albo wybuchu wojny. W innych przypadkach należy stosować się do konkretnego terminu wskazanego w karcie.

Mobilizacja, stan wojenny i czas wojny

Karta mobilizacyjna nie jest dokumentem, który samodzielnie uruchamia obowiązek wyjazdu do jednostki w zwykłych warunkach. Obowiązek stawiennictwa powstaje w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego albo wojny, zależnie od rodzaju przydziału i treści dokumentu.

To rozróżnienie jest istotne, ponieważ samo doręczenie karty w czasie pokoju nie oznacza natychmiastowego powołania. Oznacza natomiast, że dana osoba została uwzględniona w planach mobilizacyjnych. Państwo musi takie plany przygotowywać wcześniej, bo w sytuacji kryzysowej nie ma czasu na dopiero rozpoczynane poszukiwanie specjalistów, kierowców, informatyków, pracowników medycznych czy osób zdolnych do obsługi infrastruktury.

W przypadku pracowniczego przydziału mobilizacyjnego chodzi przede wszystkim o zdolność utrzymania zadań, które są niezbędne dla obronności. Może to oznaczać pracę na wskazanym stanowisku, realizację zadań pomocniczych albo wsparcie struktur wojskowych i administracyjnych.

Kto może nie dostać pracowniczego przydziału mobilizacyjnego?

Pracowniczy przydział mobilizacyjny nie jest nadawany wszystkim osobom aktywnym zawodowo. Przepisy i praktyka WCR przewidują wyłączenia. Dotyczą one m.in. osób, które nie ukończyły 18 lat albo ukończyły 60 lat, z pewnymi wyjątkami odnoszącymi się do osób zatrudnionych w jednostkach wojskowych lub komórkach organizacyjnych.

Przydziału nie nadaje się także osobom, które mają już nadany przydział mobilizacyjny, a także przedstawicielom określonych zawodów i służb, m.in. sędziom, asesorom sądowym, prokuratorom oraz funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej i Służby Celno-Skarbowej.

Wyłączenia mają zapobiegać dublowaniu obowiązków. Wiele z tych osób już wykonuje zadania istotne dla bezpieczeństwa państwa, dlatego nie obejmuje się ich dodatkowym pracowniczym przydziałem mobilizacyjnym.

Karta mobilizacyjna a pracodawca

Pracowniczy przydział mobilizacyjny może mieć znaczenie również dla pracodawcy, zwłaszcza gdy dotyczy osoby zatrudnionej w sektorze ważnym dla bezpieczeństwa państwa. W praktyce może chodzić o podmioty wykonujące zadania na rzecz obronności, administrację publiczną, transport, energetykę, ochronę zdrowia albo infrastrukturę techniczną.

Nie oznacza to, że każdy pracownik takich branż automatycznie dostanie kartę mobilizacyjną. Decyzja zależy od potrzeb, kwalifikacji i konkretnego stanowiska. Istotne jest jednak, że system mobilizacyjny obejmuje nie tylko klasyczną rezerwę wojskową, lecz także zaplecze cywilne. W nowoczesnym państwie bezpieczeństwo militarne jest powiązane z logistyką, cyberbezpieczeństwem, medycyną, łącznością i ciągłością działania usług publicznych.

Dlatego osoba wykonująca zawód cywilny może zostać uznana za potrzebną w systemie obronnym nie dlatego, że ma walczyć, lecz dlatego, że jej kompetencje są konieczne do utrzymania działania państwa w czasie kryzysu.

Mobilizacja wojskowa. Pytania i odpowiedzi

Czy karta mobilizacyjna może trafić do osoby, która nigdy nie była w wojsku?

Tak. Przepisy przewidują pracownicze przydziały mobilizacyjne dla osób cywilnych, jeżeli ich kwalifikacje są potrzebne do realizacji zadań obronnych. Znaczenie może mieć m.in. zawód, doświadczenie, wykształcenie albo specjalistyczne uprawnienia.

Czy otrzymanie karty mobilizacyjnej oznacza natychmiastowe powołanie?

Nie. Samo doręczenie karty w czasie pokoju nie oznacza obowiązku natychmiastowego stawienia się w jednostce. Obowiązek aktualizuje się w sytuacjach określonych w przepisach i w treści karty, przede wszystkim w razie mobilizacji, stanu wojennego albo wojny.

Co oznacza karta mobilizacyjna z niebieskim paskiem?

Karta z niebieskim paskiem dotyczy pracowników resortu obrony narodowej oraz innych osób niebędących pracownikami tego resortu. W praktyce może być związana z pracowniczym przydziałem mobilizacyjnym.

Jakie zawody mogą mieć znaczenie dla wojska?

Znaczenie mogą mieć m.in. zawody medyczne, informatyczne, logistyczne, transportowe, techniczne, energetyczne, administracyjne i związane z łącznością. Decydują konkretne kwalifikacje i potrzeby systemu obronnego.

Co oznacza termin „natychmiast” na karcie mobilizacyjnej?

Oznacza obowiązek stawienia się nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej albo wybuchu wojny.

Czy można odmówić przyjęcia karty mobilizacyjnej?

Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny albo pracowniczy przydział mobilizacyjny, ma obowiązek przyjąć kartę mobilizacyjną. Dokument jest elementem formalnego systemu przydziałów.

Czy karta mobilizacyjna dotyczy tylko żołnierzy rezerwy?

Nie. Karty mogą dotyczyć żołnierzy pasywnej rezerwy, ale także osób cywilnych objętych pracowniczym przydziałem mobilizacyjnym.

Czy pracowniczy przydział mobilizacyjny oznacza udział w ćwiczeniach wojskowych?

Nie musi oznaczać udziału w ćwiczeniach wojskowych. To odrębny instrument służący zabezpieczeniu zadań i stanowisk przewidzianych na czas szczególnego zagrożenia państwa.

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