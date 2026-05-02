Pracownicy mogą zwiększyć swoje uprawnienia. Czas na działanie jest ograniczony, a stracić można nie tylko kilka dni urlopu, ale też pieniądze

Czas na działanie jest ograniczony

Zmienione przepisy dotyczące pracowniczego stażu pracy należy już stosować do wszystkich pracowników. Od 1 maja 2026 r. stosujemy je już nie tylko do pracowników zatrudnionych u pracodawców z sektora budżetowego, ale również do tych z sektora prywatnego. Co to oznacza? Między innymi, że teraz już każdy pracownik może poprawić swoją sytuację i zwiększyć zakres uprawnień składając dokumenty potwierdzające dodatkowe okresy aktywności zawodowej, w tym np. okresy pracy na postawie umów zlecenia czy współpracy w ramach B2B. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jak wynika z art. 5 ustawy z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, pracownicy mają ograniczony czas na udokumentowanie dodatkowych okresów zaliczanych do stażu pracy. Na to, aby zapewnić sobie zaliczenie ich do stażu pracy, ustawodawca dał im 24 miesiące. W przypadku pracowników zatrudnionych u pracodawców budżetowych, termin ten należy liczyć od 1 stycznia 2026 r., a w przypadku pracodawców z sektora prywatnego, od 1 maja 2026 r. Jednak co istotne, to ograniczenie nie dotyczy każdego pracownika. We wspomnianym przepisie wyraźnie wskazano, że 24 miesiące dotyczą osób zatrudnionych odpowiednio w dniu 1 stycznia i 1 maja 2026 r. To zaś oznacza, że pozostałe osoby mogą zrobić to na ogólnych zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.

Pracownicy mogą liczyć na zwiększenie uprawnień

Dlaczego warto dotrzymać wskazanych przez ustawodawcę terminów? Bo pozwoli to uzyskać konkretne korzyści. Dodatkowy staż pracy może oznaczać wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego, dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę, wyższą odprawę z tytułu zwolnień grupowych, odprawę pośmiertną, a w przypadku pracowników zatrudnionych u pracodawców budżetowych, przede wszystkim wpłynie na wysokość dodatku stażowego i przyspieszy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia. Warto więc, aby każdy pracownik przyjrzał się okresom swojej aktywności zawodowej, której podstawą nie była umowa o pracę i przeanalizował, czy na gruncie znowelizowanych regulacji mogą one wpłynąć na długość jego pracowniczego stażu pracy, a tym samym na zakres przysługujących mu uprawnień. Jakie mogą to być okresy? Oczywiście te spotykane najbardziej powszechnie to czas świadczenia pracy na podstawie umowy zlecania i okres prowadzenia działalności gospodarczej. Ale to również okresy bycia osobą współpracującą takich osób, czy pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej.