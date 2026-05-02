NATO reaguje na wycofanie amerykańskich żołnierzy w Europy

Decyzja Stanów Zjednoczonych o ograniczeniu swojej obecności wojskowej w Niemczech wywołała natychmiastową reakcję w strukturach NATO i europejskich stolicach.
Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 12:20

Decyzja Stanów Zjednoczonych o ograniczeniu swojej obecności wojskowej w Niemczech wywołała natychmiastową reakcję w strukturach NATO i europejskich stolicach. Sojusz podkreśla konieczność zwiększenia nakładów na obronność przez państwa europejskie, wskazując jednocześnie na potrzebę większej samodzielności w zapewnianiu bezpieczeństwa kontynentu.

Rzecznik Pentagonu poinformował, że sekretarz obrony Pete Hegseth zdecydował o redukcji amerykańskiego kontyngentu w Niemczech o około 5 tys. żołnierzy. Proces ten ma zostać rozłożony na okres od sześciu do dwunastu miesięcy. Obecnie na terytorium Niemiec stacjonuje około 36,5 tys. wojskowych USA, co czyni ten kraj jednym z kluczowych punktów obecności amerykańskiej armii w Europie.

Do sprawy odniosła się rzeczniczka NATO Allison Hart, która zaznaczyła, że Sojusz analizuje szczegóły decyzji Waszyngtonu. „Ta zmiana podkreśla potrzebę dalszych większych inwestycji Europy w obronność oraz większego udziału w odpowiedzialności za nasze wspólne bezpieczeństwo” — wskazała, odnosząc się do kierunku zmian w polityce bezpieczeństwa.

Europejska odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wydatki na obronność

Wypowiedź przedstawicielki NATO wpisuje się w szerszy trend wzmacniania europejskiego filaru Sojuszu. Już podczas szczytu w Hadze państwa członkowskie zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność, docelowo do poziomu 5 proc. PKB. W ostatnich latach wiele krajów, w tym Polska, Niemcy czy państwa bałtyckie, znacząco zwiększyło swoje budżety wojskowe, reagując na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Rzeczniczka Sojuszu podkreśliła również, że NATO pozostaje zdolne do skutecznego odstraszania i obrony mimo zmian w rozmieszczeniu sił. „Jesteśmy nadal przekonani o naszej zdolności do zapewnienia odstraszania i obrony w miarę postępującego procesu budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO” — zaznaczyła.

Stanowisko Niemiec wobec decyzji USA

Do decyzji odniósł się także minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Ocenił, że ruch Stanów Zjednoczonych nie jest zaskoczeniem i wpisuje się w długofalową strategię redefiniowania obecności wojskowej USA na świecie. — My, Europejczycy, musimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo — podkreślił, wskazując na konieczność wzmocnienia europejskich zdolności obronnych.

Pistorius zaznaczył jednocześnie, że NATO powinno stać się bardziej „europejskie”, jeśli chce zachować trwałość relacji transatlantyckich. W praktyce oznacza to większy udział państw europejskich w finansowaniu i organizacji systemu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym utrzymaniu strategicznego partnerstwa z USA.

Szerszy kontekst geopolityczny i zmiany w strategii NATO

Decyzja o redukcji sił w Niemczech wpisuje się w szersze zmiany w amerykańskiej strategii wojskowej, obejmujące przesunięcie części zasobów w kierunku regionu Indo-Pacyfiku. Eksperci zwracają uwagę, że rosnące napięcia z Chinami oraz potrzeba równoważenia wpływów w Azji wpływają na decyzje Waszyngtonu dotyczące rozmieszczenia wojsk.

Jednocześnie w Europie trwa proces wzmacniania infrastruktury wojskowej oraz zwiększania gotowości bojowej. W ostatnich latach NATO rozbudowało swoje siły szybkiego reagowania, a także zwiększyło obecność wojskową na wschodniej flance, w tym w Polsce, Rumunii i krajach bałtyckich.

W kontekście wojny w Ukrainie oraz napięć z Rosją decyzja USA budzi pytania o przyszły kształt obecności wojskowej w Europie. Jednak zarówno NATO, jak i niemieckie władze podkreślają, że zmiany te nie oznaczają osłabienia gwarancji bezpieczeństwa, lecz raczej ich przekształcenie.

