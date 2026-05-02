Jakie dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia? Czy wiesz ile wynoszą po waloryzacji w 2026 roku?

Waloryzacja dodatków do emerytury 2026

Waloryzacja emerytur w 2026 roku wyniosła 5,3%. Najniższa emerytura aktualnie wynosi 1 978,49 zł brutto, czyli około 1800 zł na rękę. Marcowa waloryzacja objęła też wszystkie dodatki do rent i emerytur. Sprawdź, ile wynoszą po waloryzacji i czy Ci przysługują. Poniżej lista wszystkich dodatków dla seniorów i informacja o aktualnych stawkach.

13. i 14. emerytura 2026

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom w kwietniu. W 2026 roku 13. emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku, ale jest pomniejszone o składkę zdrowotną oraz o zaliczkę na podatek dochodowy (od nadwyżki ponad próg).

Seniorzy z niższymi świadczeniami otrzymają około 1 638 zł netto trzynastki, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spadnie do ok. 1 443 zł na rękę przy emeryturze około 3 680 zł.

14. emerytura również wyniesie 1 978,49 zł brutto. To dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których emerytura, renta lub suma pobieranych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternasta emerytura będzie pomniejszana dokładnie o tyle, o ile przekroczony został próg. Wypłacana jest z urzędu we wrześniu, bez konieczności składania wniosku.

To jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń dodatkowych. Przysługuje osobom, które mają prawo do emerytury lub renty własnej oraz zostały uznane za niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 366,67 zł.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje ten dodatek automatycznie, czyli nie trzeba składać żadnego wniosku. Aktualnie dodatek wynosi 366,67 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest razem z emeryturą, a ZUS nalicza je z urzędu w miesiącu, w którym senior kończy 75 lat.

Dodatek kombatancki to forma uhonorowania osób, które brały udział w walce o niepodległość Polski. Aktualnie wynosi 366,67 zł. Dodatek przysługuje emerytom i rencistom, którzy posiadają zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ZUS.

To świadczenie uzupełniające dodatek kombatancki, stanowi jego niewielkie wyrównanie. Aktualnie wynosi 55,00 zł. Świadczenie jest automatycznie przyznawane osobom, które pobierają dodatek kombatancki.

Ten dodatek przeznaczony jest dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem, a także dla górników i osób deportowanych do pracy przymusowej. Aktualnie wynosi 366,67 zł miesięcznie.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia przymusowego.

Przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Aktualnie wynosi 366,67 zł. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokumenty potwierdzające działalność edukacyjną w czasie wojny.

To jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez ZUS. Przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Aktualnie dodatek wynosi 550 zł miesięcznie. Z kolei dodatek do renty inwalidy wojennego 1403,90 zł.

To świadczenie przyznawane osobom, które zostały przymusowo deportowane do pracy lub obozów w czasie wojny. Aktualnie jego wysokość wynosi od 18,38 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i udokumentować okres deportacji lub pracy przymusowej.

Ryczałt energetyczny 2026

Ryczałt energetyczny to rekompensata dla kombatantów i osób uprawnionych z tytułu dodatku kombatanckiego za zwiększone zużycie energii. Aktualnie wynosi 336,16 zł. Świadczenie jest przyznawane automatycznie i wypłacane razem z pozostałymi dodatkami.

Świadczenie honorowe dla stulatków 2026

To wyjątkowe świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat życia. ZUS przyznaje je automatycznie - nie trzeba składać wniosku. W 2026 roku świadczenie honorowe wyniesie 6938,92 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 300 zł więcej niż w roku 2025. Kwota ta jest stała i nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach po przyznaniu świadczenia.

W 2026 roku rząd planuje również tzw. bony senioralny, czyli wsparcie finansowe dla osób powyżej 65. roku życia, które nie korzystają z usług opiekuńczych finansowanych z gmin. Bon będzie można przeznaczyć go na opiekę domową, rehabilitację lub pomoc w codziennych czynnościach. Program ma objąć seniorów o niskich dochodach i będzie finansowany z budżetu państwa. Prawdopodobnie wejdzie dopiero w drugiej połowie 2026.