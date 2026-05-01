Skala naruszeń i nakazy zapłaty

Z danych PIP wynika, że oprócz opóźnień, 5 tys. pracowników nie dostało wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub otrzymało je w zaniżonej wysokości. Z kolei 9 tys. pracowników nie otrzymało w terminie ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia chorobowego czy dodatków za nocki.

– Jeśli pracodawca nie wypłaci zaległości w czasie trwania kontroli lub tuż po jej zakończeniu, Państwowa Inspekcja Pracy może wydać nakaz zapłaty, który podlega szybkiej egzekucji administracyjnej. W 2025 roku wydaliśmy 5,3 tys. takich nakazów na kwotę 182,9 mln zł dla 32,8 tys. pracowników – poinformował PAP główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Gdzie najczęściej dochodzi do nadużyć?

Z danych inspekcji pracy wynika, że prawie co czwarty przypadek zaległości miał miejsce w handlu i branży napraw. Inne problematyczne sektory to:

Przetwórstwo przemysłowe (17 proc.),

(17 proc.), Transport i gospodarka magazynowa (12 proc.),

(12 proc.), Budownictwo (12 proc.).

Prawie połowa kontroli z naruszeniami płacowymi dotyczyła mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób.

Lawina skarg na umowy i czas pracy

W 2025 roku do PIP wpłynęło 51,4 tys. skarg. Poza wynagrodzeniami, pracownicy skarżą się na brak umów na piśmie oraz niewydawanie świadectw pracy. Coraz częściej zgłaszane jest też zawieranie umów cywilnoprawnych (śmieciowych) w warunkach etatu. Dzięki nowelizacji przepisów, PIP ma teraz uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Kolejnym problemem jest czas pracy. Skargi dotyczą braku rzetelnej ewidencji godzin, niewykazywania nadgodzin oraz naruszania prawa do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku na dobę.

– Liczba skarg napływających do inspekcji pracy z roku na rok rośnie, co potwierdza, że zatrudnieni na naszym rynku potrzebują wsparcia w egzekwowaniu ich praw pracowniczych – podkreślił główny inspektor pracy.