3 stopnie niepełnosprawności. Jaka pomoc z PFRON w 2026 roku? [LISTA]

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Ile wynosi w 2026 roku?

Turnusy rehabilitacyjne pomagają osobom z niepełnosprawnościami w rozwijaniu różnych form aktywności, w tym społecznych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie z PFRON do takiego pobytu. Ważne jest, aby wybrany organizator turnusu znajdował się w rejestrze prowadzonym przez wojewodę. Do uzyskania dofinansowania konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, do dopłaty mają prawo osoby, które spełniają kryteria dochodowe. Zmieniają się one w oparciu wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Aktualnie (od marca do maja) kryterium dochodowe wynosi 4 598,89 zł na osobę w rodzinie oraz 5 978,56 zł w przypadku osoby samotnej. Przekroczenie progów dochodowych w praktyce nie pozbawia jednak dopłaty, a sprawia, iż jest ona odpowiednio zmniejszana z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”. Bierze się tu pod uwagę dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Maksymalna wysokość dofinansowania również opiera się o przeciętne pensje. Obecnie wynosi ono:

2 759 zł – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ;

; 2 483 zł – w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym ;

; 2 299 zł – z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Ważne Może się zdarzyć, iż lekarz uzna, iż osoba uczestnicząca w turnusie wymaga pomocy opiekuna. Gdy dotyczy to osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym albo znacznym, to można uzyskać również dofinansowanie do pobytu opiekuna. Aktualnie wynosi ono do 1 839 zł.

Osobom w szczególnie trudnej sytuacji można podwyższyć kwotę dofinansowania.

Wnioski przyjmują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPR) lub miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS). Wniosek można również złożyć elektronicznie przez SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Warto pamiętać również o możliwości otrzymania dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych (np. wózek inwalidzki, kule) i środków pomocniczych (np. aparat słuchowy, cewnik). Chodzi o te przedmioty i środki, na które lekarz wystawił zlecenie, a ich cena jest wyższa od limitu dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Są one wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dofinansowanie z PFRON wynosi:

do 100% udziału własnego w wyznaczonym przez NFZ limicie ceny, jeżeli taki udział jest wymagany;

do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego w zakupie tych przedmiotów, gdy cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Kryteria dochodowe do uzyskania dofinansowania są tu takie same jak w przypadku turnusów rehabilitacyjnych. Jednak – w przeciwieństwie do turnusu – nie stosuje się zasady „złotówka za złotówkę”. Dlatego przekroczenie progu spowoduje odmowę przyznania dofinansowania.

Dofinansowanie działalności gospodarczej w 2026 roku

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawność lub równoważne mogą otrzymać jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to wsparcie dedykowane osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. O dopłatę możemy ubiegać się, gdy nie skorzystaliśmy wcześniej z pomocy finansowej ze środków publicznych na ten cel.

Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej ze starostą. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością zobowiąże się prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy (bez przerwy), to maksymalna kwota dopłaty wynosi nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku zobowiązania się do prowadzenia działalności przez co najmniej 24 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wynosiła od 6-krotności do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie maksymalna wysokość dopłaty wynosi zatem niecałe 138 000 zł.

Co ważne, działalność można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy ze starostą. W przypadku naruszenia jej warunków, trzeba zwrócić otrzymane środki.

Komu PFRON refunduje składki na ubezpieczenia społeczne?

PFRON może przyznać refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), prowadzącym działalność gospodarczą.

Wysokość takiej refundacji to:

100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności ;

; 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ;

; 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Refundacja obejmuje składki, które nie są finansowane ze środków publicznych.

Program Aktywny Samorząd 2026

Program „Aktywny samorząd” skierowany jest głównie do osób z niepełnosprawnością, które są w wieku aktywności zawodowej lub są aktywne zawodowo. Program ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, które ograniczają uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W ramach programu przewidziano kilka modułów. Dotyczą one:

• likwidacji bariery transportowej;

• likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym;

• likwidacji barier w poruszaniu się;

• pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

• pomocy w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej;

• pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

• likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Szczegółowe kryteria, jakie trzeba spełnić, terminy oraz kwoty pomocy znajdują się na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2026-roku/

Co dla pracodawcy z PFRON? Aktualne kwoty dofinansowania

Pracodawca spełniający określone warunki może starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością. W 2026 r. kwoty dopłat nie zmieniły się i wynoszą:

2760 zł (dla znacznego stopnia niepełnosprawności;

1550 zł (dla stopnia umiarkowanego);

575 zł (dla stopnia lekkiego).

W przypadku osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomych, kwoty te są odpowiednio zwiększane. Łącznie wynoszą 4140 zł (stopień znaczny), 2585 zł stopień umiarkowany), 1265 zł (stopień lekki).

Trzeba podkreślić, iż są to kwoty maksymalne. Wysokość miesięcznego dofinansowania nie może bowiem przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy (w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – 75% tych kosztów).

Co jeszcze z PFRON w 2026 roku? Przykładowe formy wsparcia

Warto pamiętać tez o innych formach wsparcia takich jak przykładowo dofinansowania:

• do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych;

• usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;

• szkolenia z języka migowego.

O szczegóły można zapytać w swoim ośrodku pomocy rodzinie.