Gazeta Prawna
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2403 zł dla każdego zamiast 800 plus? Sejm podjął decyzję w sprawie dochodu podstawowego

bezwarunkowy dochód podstawowy
Bezwarunkowy dochód podstawowy w Sejmie. 2403 zł zamiast 800 plus? Jest decyzja komisjiInne
Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
wczoraj, 10:45
aktualizacja dzisiaj, 09:31

Do Sejmu wpłynęła petycja proponująca głęboką reformę systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Projekt zakładał wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 2403 zł miesięcznie dla każdego mieszkańca od 3. roku życia. Znamy już stanowisko Ministerstwa Finansów oraz ostateczne rozstrzygnięcie sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Skrót artykułu

Założenia projektu: 2403 zł dla każdego obywatela

Przedmiotem prac parlamentarnych była petycja postulująca uruchomienie programu pilotażowego bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP). Świadczenie miało mieć charakter powszechny i stały. Autorzy inicjatywy zaproponowali mechanizm waloryzacji oparty na wskaźnikach makroekonomicznych - wysokość transferu powiązano bezpośrednio z poziomem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z tym kluczem, każdy obywatel spełniający kryterium wiekowe miałby otrzymywać co miesiąc równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia brutto. W aktualnych warunkach gospodarczych oznacza to kwotę 2403 zł netto na osobę. Celem reformy miało być uproszczenie procedur urzędowych oraz zagwarantowanie obywatelom podstawowego bezpieczeństwa ekonomicznego.

Likwidacja 800 plus i trzynastek. Koszt konsolidacji świadczeń

Wprowadzenie tak szerokiego transferu pieniężnego wymagało od autorów projektu wskazania źródeł finansowania. W przedłożonych dokumentach założono, że nowy system zastąpi większość dotychczasowych programów osłonowych i socjalnych. Zbilansowanie budżetu miało opierać się na głębokiej konsolidacji i likwidacji kluczowych programów wsparcia. Zgodnie z analizą założeń petycji, wprowadzenie BDP skutkowałoby wygaszeniem:

  • Programu wychowawczego "Rodzina 800 plus",
  • Trzynastej emerytury,
  • Czternastej emerytury,
  • Świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach systemu pomocy społecznej.

Resort finansów: Koszty zagrażają stabilności państwa

Do propozycji negatywnie odniosło się Ministerstwo Finansów. Resort przygotował oficjalne symulacje kosztów, które jednoznacznie wykazały, że realizacja postulatów doprowadziłaby do załamania finansów publicznych. Ministerstwo poinformowało, że nie prowadzi i nie planuje żadnych prac nad wdrożeniem tego typu rozwiązań. Z oficjalnych wyliczeń urzędników skarbowych wynika, że:

  • Nawet skrajnie ograniczony wariant świadczenia (1300 zł miesięcznie wyłącznie dla osób pełnoletnich) generowałby wydatek rzędu 40 miliardów złotych miesięcznie.
  • W ujęciu rocznym koszt mniejszego programu wynosiłby blisko 480 miliardów złotych.
  • Kwota ta stanowi równowartość ponad 12 proc. krajowego Produktu Krajowego Brutto (PKB).
  • Obsługa programu pochłonęłaby aż trzy czwarte (75 proc.) planowanych łącznych dochodów budżetu państwa.

Decyzja Komisji do Spraw Petycji: Projekt odrzucony

Kluczowe dla losów inicjatywy okazało się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Parlamentarzyści zapoznali się z opiniami ekonomicznymi oraz stanowiskiem resortu finansów. Koszty wdrożenia nowego ładu społeczno-gospodarczego zostały uznane za niemożliwe do udźwignięcia przez budżet państwa. Członkowie komisji podjęli jednogłośną decyzję o odrzuceniu petycji w całości. Tym samym prace nad bezwarunkowym dochodem podstawowym zostały definitywnie zakończone na etapie parlamentarnym. Dla beneficjentów dotychczasowych programów oznacza to pełną stabilizację prawną. Obecny system zabezpieczeń społecznych pozostaje nienaruszony, a wypłaty świadczeń 800 plus oraz dodatkowych emerytur będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Źródło: gazetaprawna.pl

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