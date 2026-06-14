Nawet 2047 zł dodatku dla seniorów po 60. i 65. roku życia w 2027 roku, ale nie dla wszystkich. ZUS zastosuje ważny limit

Ile może wynieść 14. emerytura w 2027 roku?

Czternasta emerytura jest powiązana z wysokością najniższej emerytury. Rząd prognozuje waloryzację emerytur i rent na poziomie 3,48 proc. w 2027 roku, dlatego minimalna emerytura od marca 2027 roku może wzrosnąć do 2047,34 zł brutto. Oznacza to, że również pełna kwota czternastki mogłaby wynieść około 2047 zł brutto.

Ostateczne kwoty poznamy dopiero po ogłoszeniu wskaźnika waloryzacji i wydaniu odpowiednich rozporządzeń, jednak obecne wyliczenia wskazują właśnie taki poziom świadczenia.

Kto otrzyma pełną czternastkę w 2027 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pełną kwotę dodatkowego świadczenia otrzymują osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Po przekroczeniu tej granicy działa zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek jest stopniowo pomniejszany o kwotę przekroczenia limitu.

Te osoby mogą nie dostać ani złotówki

Największe znaczenie ma górna granica, po której przekroczeniu czternastka przestaje przysługiwać. Przy prognozowanej kwocie świadczenia wynoszącej około 2047 zł brutto oznaczałoby to, że osoby pobierające emeryturę lub rentę przekraczającą około 4947 zł brutto mogą nie otrzymać czternastki wcale. Wynika to z działania mechanizmu „złotówka za złotówkę” oraz minimalnej kwoty wypłaty 14. emerytury wynoszącej 50 zł brutto.

Oznacza to, że część seniorów otrzyma świadczenie pomniejszone, a osoby pobierające wyższe emerytury mogą całkowicie stracić prawo do dodatku.

Jeżeli w 2027 roku pełna czternasta emerytura wyniosłaby 2047,34 zł brutto to po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej senior, który nie przekroczy progu 2900 zł brutto, otrzymałby około 1640-1700 zł netto.

Przykładowa symulacja przy waloryzacji emerytur i rent na poziomie 3,48 proc:

emerytura netto ok. 4141 zł - 14. emerytura ok. 66 zł,

emerytura netto ok. 3978 zł - 14. emerytura ok. 229 zł,

emerytura netto ok. 3406 zł - 14. emerytura ok. 801 zł,

emerytura netto ok. 2916 zł - 14. emerytura ok. 1271 zł,

emerytura netto ok. 2670 zł - 14. emerytura ok. 1537 zł.

Nie tylko wysokość emerytury ma znaczenie

Bez czternastej emerytury mogą pozostać również osoby, które nie będą miały prawa do emerytury lub renty w terminie określonym przez przepisy oraz seniorzy, których świadczenie zostało zawieszone. W takich przypadkach ZUS nie wypłaca dodatkowego świadczenia.

13. emerytura jest wypłacona na innych zasadach

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku trzynastej emerytury. To świadczenie jest powszechne i nie obowiązuje przy nim próg 2900 zł brutto. Otrzymują je niemal wszyscy uprawnieni emeryci i renciści. Jeżeli prognozy waloryzacji się sprawdzą, trzynasta emerytura w 2027 roku również może wzrosnąć do około 2047 zł brutto. Z wyliczeń wynika, że po potrąceniu składki zdrowotnej i podatku 13. emerytura może wynieść co najmniej około 1617 zł na rękę.

Limit 2900 zł brutto nie zmienia się od lat

Warto zwrócić uwagę, że od lat nie zmienia się próg 2900 zł brutto uprawniający do otrzymania pełnej czternastej emerytury. Jednocześnie emerytury są regularnie waloryzowane i z roku na rok rosną. Oznacza to, że coraz więcej seniorów przekracza limit, przez co ich czternastka jest pomniejszana lub całkowicie przepada. Jeśli zasady nie zostaną zmienione w kolejnych latach grupa osób otrzymujących pełną kwotę czternastej emerytury może być coraz mniejsza.