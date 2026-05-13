Rekordowa emerytura z KRUS ujawniona. Kwota zaskakuje w porównaniu do ZUS

Ile wynosi najwyższa emerytura z KRUS?

Po przeprowadzeniu waloryzacji świadczeń emerytalnych, rekordowa emerytura wypłacana przez KRUS osiągnęła pułap 4 772,11 zł brutto miesięcznie (kwota podana bez uwzględnienia dodatków). Beneficjentem najwyższego rolniczego świadczenia jest mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 roku. Jego łączny staż w systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych wynosi dokładnie 41 lat i 7 miesięcy. Na ten okres złożyło się:

30 lat pracy i odprowadzania składek bezpośrednio w sektorze rolniczym,

11 lat i 7 miesięcy zatrudnienia poza rolnictwem.

Przepaść między KRUS a ZUS

Choć kwota blisko 4,8 tys. zł brutto dla wielu rolników stanowi wysokie świadczenie, wypada blado na tle rekordów w systemie powszechnym. Najwyższa emerytura wypłacana obecnie przez ZUS przekracza 54 tys. zł. Oznacza to, że rekordzista z ZUS otrzymuje świadczenie ponad 11 razy wyższe niż rekordzista z KRUS. Różnica ta wynika bezpośrednio z odmiennych algorytmów i zasad kalkulacji świadczeń stosowanych przez obie instytucje.

Jak KRUS oblicza emeryturę rolniczą?

Wysokość świadczeń dla rolników zależy od specyficznych parametrów, które różnią się od kapitałowego systemu ZUS. Kluczowe czynniki kształtujące rolniczą emeryturę to:

Całkowity czas podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wysokość składek opłaconych w ściśle określonym przedziale czasowym - w latach 1983-1990.

Zasady waloryzacji świadczeń rolniczych

Ostateczny kształt rekordowego świadczenia to efekt regularnego podnoszenia stawek. Waloryzacja emerytur rolniczych odbywa się automatycznie (z urzędu) 1 marca każdego roku. Proces ten polega na podwyższeniu kwoty rolniczej emerytury podstawowej o ustalony wskaźnik procentowy. Zgodnie z aktualnymi zasadami, wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 proc. Oznacza to, że każde świadczenie rolnicze zostaje przemnożone przez ten parametr. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom prawnym ujednolicono standardy ochronne - najniższa emerytura rolnicza dla osób z pełnym stażem ubezpieczeniowym nie może być niższa od najniższej emerytury pracowniczej z ZUS, gwarantując minimalny poziom bezpieczeństwa socjalnego.

Wiek emeryta a prawo do dwóch świadczeń

Przepisy emerytalne wprowadzają wyraźny podział rolników ze względu na datę urodzenia:

Roczniki do 31 grudnia 1948 roku : Osoby te mają doliczane okresy pracy poza rolnictwem do jednego świadczenia. Nie posiadają jednak prawnej możliwości pobierania jednocześnie emerytury z KRUS i z ZUS.

: Osoby te mają doliczane okresy pracy poza rolnictwem do jednego świadczenia. Nie posiadają jednak prawnej możliwości pobierania jednocześnie emerytury z KRUS i z ZUS. Roczniki od 1 stycznia 1949 roku: Te osoby nie mogą łączyć lat pracy poza rolnictwem w ramach jednego świadczenia rolniczego. Zyskują jednak prawo do pobierania dwóch osobnych emerytur (z ZUS i z KRUS). Warunkiem jest udokumentowanie minimum 25 lat opłacania składek w KRUS oraz dowolnego okresu ubezpieczenia w systemie powszechnym ZUS.

