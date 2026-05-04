Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS razem z emeryturą lub rentą, którego celem jest wsparcie osób wymagających stałej opieki. Jego podstawą są przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprost wskazuje ten dodatek jako element systemu świadczeń .

Prawo do dodatku przysługuje w dwóch podstawowych przypadkach:

osobom, które ukończyły 75 lat – w tym przypadku ZUS przyznaje świadczenie automatycznie, bez wniosku,

– w tym przypadku ZUS przyznaje świadczenie automatycznie, bez wniosku, osobom młodszym, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Warunek jest jeszcze jeden: trzeba mieć ustalone prawo do emerytury lub renty. Bez tego dodatek nie zostanie przyznany. W praktyce oznacza to, że dodatek trafia głównie do seniorów, ale nie tylko. Może go otrzymać również osoba przed 75. rokiem życia – pod warunkiem ciężkiego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem ZUS. Co ważne, świadczenie nie przysługuje każdemu bez ograniczeń. Już na etapie przyznania obowiązują wykluczenia – i to właśnie one później decydują o tym, czy ZUS może dodatek cofnąć.

366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego w 2026. Tyle dostajesz co miesiąc z ZUS

Od 1 marca 2026 r. dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwota rośnie co roku w wyniku waloryzacji razem z emeryturami. Dodatek trafia razem z emeryturą lub rentą – nie ma osobnego przelewu.

Najczęstszy scenariusz jest zaskakująco prozaiczny. Senior trafia do placówki opiekuńczej – i traci prawo do dodatku. Zgodnie z przepisami ZUS nie wypłaca dodatku pielęgnacyjnego, jeśli świadczeniobiorca:

przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub

lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym

przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

To nie tylko wstrzymanie wypłaty. Jeśli sytuacja wyjdzie na jaw później, pojawia się poważniejszy problem – zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Przykład Pan Jan trafia do ZOL na 3 tygodnie miesięcznie przez kilka miesięcy. Dodatek nadal wpływa na konto. Po kontroli ZUS wydaje decyzję – cofnięcie prawa i żądanie zwrotu pieniędzy za cały okres. Podstawą jest ustawa o emeryturach i rentach z FUS, która reguluje zarówno przyznanie, jak i wypłatę dodatku.

Nie tylko pobyt w placówce może zakończyć wypłatę dodatku. ZUS cofa świadczenie również wtedy, gdy przestają być spełnione podstawowe warunki:

brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (po ponownym orzeczeniu),

(po ponownym orzeczeniu), brak prawa do emerytury lub renty,

pobieranie równocześnie zasiłku pielęgnacyjnego z gminy (niedozwolona kumulacja),

(niedozwolona kumulacja), błędne lub nieaktualne dane we wniosku.

Tu kluczowa jest jedna rzecz: ZUS regularnie weryfikuje stan zdrowia i sytuację świadczeniobiorcy. Orzeczenie nie jest dane raz na zawsze.

Największe zaskoczenie dotyczy osób, które dostają dodatek automatycznie po ukończeniu 75 lat. Wydaje się, że to świadczenie „na zawsze”. Jednak nawet tutaj obowiązują ograniczenia. Jeśli senior:

przebywa długo w placówce opiekuńczej,

lub pojawi się inna przesłanka wykluczająca,

ZUS może wstrzymać wypłatę mimo wieku. Wiek daje prawo do dodatku, ale nie znosi innych warunków.

To najbardziej dotkliwy scenariusz. Zwrot pojawia się wtedy, gdy świadczenie było wypłacane mimo braku prawa. Najczęściej chodzi o:

niezgłoszenie pobytu w ZOL lub DPS,

pobieranie dwóch świadczeń jednocześnie,

brak aktualnego orzeczenia,

celowe wprowadzenie ZUS w błąd.

ZUS traktuje takie sytuacje jako nienależnie pobrane świadczenie i wydaje decyzję administracyjną o zwrocie. Co ważne – obowiązek informowania o zmianach spoczywa na świadczeniobiorcy.

To jeden z najczęściej pomijanych obowiązków – a jednocześnie główna przyczyna problemów. Świadczeniobiorca powinien zgłosić:

pobyt w placówce opiekuńczej,

zmianę stanu zdrowia,

uzyskanie innego świadczenia,

każdą zmianę wpływającą na prawo do dodatku.

Brak zgłoszenia może oznaczać konieczność zwrotu pieniędzy.

Ponad 3 tygodnie w ZOL i cofnięcie dodatku. Historia pani Marii

Pani Maria (78 lat) trafia do zakładu pielęgnacyjnego po operacji. Początkowo plan to 10 dni, ale pobyt się wydłuża do 3 tygodni miesięcznie przez 4 miesiące. Dodatek nadal jest wypłacany. Po czasie ZUS ustala stan faktyczny i cofa prawo do dodatku za okres pobytu oraz wydaje decyzję o zwrocie. Problem nie wynika ze złej woli – tylko z braku zgłoszenia.

Podstawa prawna i dokumenty