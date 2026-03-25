Migrena to nie zwykły ból głowy, do tego coraz bardziej kosztowny

W 2025 r., według danych NFZ, co najmniej raz z jakiekolwiek świadczenia w zakresie leczenia migreny skorzystało niemal 112 tys., wobec 108,6 tys. w 2024 r. Dla porównania przed pandemią liczba pacjentów sięgała 87,7 tys. Zdaniem ekspertów to efekt coraz lepszej diagnostyki oraz większej świadomości społecznej. Migrena przestała być już traktowana jako epizodyczny ból głowy. Coraz częściej jest diagnozowana jako przewlekła choroba neurologiczna, wymagająca w związku z tym ciągłego leczenia. Duża w tym zasługa nowych technologii i metod badawczych, które pozwalają zajrzeć do mózgu pacjentów w trakcie napadu, dzięki czemu można ją zdiagnozować i ustalić powody jej występowania.

Niezmienne pozostaje natomiast to, że wśród pacjentów wciąż dominują kobiety, które stanowią niemal 90 proc. pacjentów. I choć to nadal głownie kobieca dolegliwość, to wśród chorych korzystających z leczenia przybywa też mężczyzn. Z danych NFZ wynika że w 2025 r. świadczenie medyczne z jej powodu otrzymało ich 11,6 tys. Dla porównania w 2024 r. – 11,3 tys., a w 2019 r. – 9,7 tys.

Rośnie kwota udzielonych świadczeń

Większa liczba chorych, a także fakt, że migrena to choroba przewlekła, przekłada się na wydatki NFZ na jej leczenie. Tym samym staje się ona coraz większym wyzwaniem ekonomicznym, zarówno dla samych pacjentów, jak i systemu ochrony zdrowia.

W 2025 r. wartość udzielonych świadczeń wyniosła ponad 26 mln zł, czyli o ponad 1 mln zł więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w 2019 r. wartość zrefundowanych świadczeń kształtowała się na poziomie 7,1 mln zł.

Najwięcej pacjentów skorzystało ze świadczenia oferowanego w ramach POZ – ponad 69 tys. W AOS udzielono ich 39,7 tys. pacjentom, a w szpitalu – 2,1 tys.

Najwięcej natomiast kosztowały świadczenia, których udzielono w ramach AOS - 18,4 mln zł. Wartość refundacji tych w POZ była o niemal 2 mln zł niższa. Leczenie szpitalne kosztowało z kolei system – 7,3 mln zł.

Coraz więcej leczonych profilaktycznie na migrenę

Z danych NFZ wynika, że rośnie też liczba pacjentów, którzy skorzystali co najmniej raz z programu lekowego oferowanego w ramach profilaktycznego leczenia chorych na migrenę przewlekłą.

Rozpoznaje się ją, gdy chory w kolejnych minimum 3 miesiącach z rzędu odczuwa ból głowy, który występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, z czego przez co najmniej 8 dni jest to ból migrenowy.

Diagnoza musi zostać potwierdzona przez lekarza przeprowadzającego kwalifikację do programu na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego, dokumentacji medycznej pacjenta w tym dzienniczka bólów głowy prowadzonego przez co najmniej 3 ostatnie miesiące oraz dokumentacji potwierdzającej co najmniej dwie próby leczenia profilaktycznego migreny przewlekłej lekami o różnym działaniu w określonych dawkach.

Program B.133, wprowadzony w 2022 r. i składający się z dwóch linii leczenia – stosowania toksyny botulinowej typu A według protokołu PREEMPT oraz przeciwciał monoklonalnych anty-CGRP.

W ubiegłym roku z profilaktycznego leczenia skorzystało 1400 osób, a wartość udzielonych im świadczeń wyniosła nieco ponad 1,5 mln zł. To wzrost o odpowiednio 39,6 proc. i 7,5 proc.

- To efekt rosnącej świadomości wśród pacjentów, ale i lekarzy na temat istnienia programu. Informacja dociera do coraz większej liczby osób, a efekty tego sa widoczne w liczbach – wyjaśnia lek. Fatima Olko, specjalistka z zakresu neurologii kwalifikująca pacjentów do programu. Zwraca jednak uwagę, że ze względu na problemy z rozliczaniem świadczenia wiele ośrodków wstrzymało przyjmowanie nowych pacjentów.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że obecnie jedynie 10 proc. chorych na migreny przewlekłe ma postawione rozpoznanie, a tylko u 5 proc. wdrożono leczenie.