Preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica. Czy jest możliwe w roku, gdy nastąpił rozwód?

Preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica: kiedy przysługuje i komu

Podatnik może się rozliczyć w preferencyjny sposób, jeżeli jest rodzicem lub opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko (dzieci), będącym:

- panną albo kawalerem,

- wdową albo wdowcem,

- rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów,

- osobą w związku małżeńskim, a współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Rozwód w trakcie 2025 r. nie wyklucza preferencji. Stanowisko MF

Co w przypadku, gdy rodzic rozwiódł się w trakcie 2025 r. i od tego czasu samotnie wychowuje dziecko? Czy to, że część roku był w małżeństwie, pozbawia go preferencyjnego rozliczenia? Nie – co potwierdziło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Resort wyjaśnił, że nie trzeba przez cały rok samotnie wychowywać dziecka, aby skorzystać z preferencji. Ważne jednak, aby spełnić pozostałe warunki.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko. Warunki według MF

Wskazówki do tego, jak rozumieć pojęcie „rodzic samotnie wychowujący dziecko”, dał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi z 4 lipca 2024 r. na interpelację poselską nr 3569. Wiceminister wyjaśnił wówczas, że jeżeli zarówno matka, jak i ojciec uczestniczą w wychowywaniu dziecka, ale zaangażowanie jednego z nich jest większe, to nie można uznać, że wspólnie wychowują swoją pociechę. Dodał, że w takiej sytuacji ten rodzic, który w większym stopniu zajmuje się córką lub synem, jest uznawany za rodzica samotnie wychowującego dziecko. To natomiast uprawnia go do zastosowania preferencyjnego rozliczenia (wspólnie z dzieckiem). Wiceminister stwierdził, że takiej ulgi nie można natomiast zastosować, jeżeli rozwiedzeni rodzice są zaangażowani w równym stopniu w proces wychowawczy. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule „MF wyjaśniło, kiedy rodzic samotnie wychowuje dziecko”.