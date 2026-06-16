We wtorek na stronach kancelarii premiera została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia dochodów Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Nad projektem pracuje Ministerstwo Finansów a celem projektowanego przedłożenia ma być m.in. podniesienie tzw. opłaty od małpek, czyli opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (czyli – jak nazwano ją w informacji na stronach kancelarii premiera – opłaty ALK) z 25 zł do 100 zł za każdy pełny litr 100-proc. alkoholu.

„Podwyższenie opłaty ALK ma na celu dalsze zmniejszenie dostępności ekonomicznej tego rodzaju produktów i w konsekwencji zmniejszenie konsumpcji alkoholu. Zakłada się spadek sprzedaży w odniesieniu do liczby litrów 100-proc. alkoholu oferowanego w opakowaniach jednostkowych do 300 ml o 25 proc.” – napisano w informacji na stronach KPRM.

100 proc. wpływów z opłaty ALK dla NFZ. Zmiany w systemie finansowania

Poza tym proponuje się, aby całość wpływów z opłaty od napojów alkoholowych w małych opakowaniach trafiła na Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Zmiana ta jest podyktowana rosnącymi wydatkami NFZ związanymi z ochroną zdrowia, w tym świadczeniem usług medycznych osobom uzależnionym. Ma również na celu racjonalizację wydatkowania środków publicznych. W konsekwencji proponuje się rezygnację z przypisania gminom (…) zadania w postaci realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Jednocześnie z uwagi na proponowaną zmianę częstotliwości składania informacji ALK i opłacania opłaty ALK z półrocznej na miesięczną proponuje się, aby środki z opłaty ALK były przekazywane do NFZ również co miesiąc” - czytamy.

W projekcie zaproponowano także „obniżenie wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość środków finansowych przekazywanych przez NFZ z opłaty ALK na rachunek Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z 8 proc. do 2 proc.”. W projektowanej ustawie ma znaleźć się także określenie momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty alkoholowej. MF chce, aby obowiązek zapłaty powstał w dniu „zaopatrzenia przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży” albo „sprzedaży napojów alkoholowych we własnym punkcie sprzedaży detalicznej przez przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych, w przypadku gdy obowiązek zapłaty opłaty od zaopatrzenia w te napoje nie powstał stosownie do opisanej powyżej zasady (obowiązek zapłaty opłaty nie powstał u innego przedsiębiorcy)”. (PAP)

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