Gazeta Prawna
Podatki

Rząd chce podnieść akcyzę na alkohol. Nowy projekt Ministerstwa Finansów

Deposit,For,Glass,Bottle.,Refund,For,Returning,Glass,Bottles,In
Resort finansów chce podwyżki akcyzy na alkoholShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:03

Ministerstwo Finansów planuje zwiększenie akcyzy na alkohol – wynika z informacji opublikowanej we wtorek na stronie Kancelarii Premiera. Podwyżka ma odpowiadać poziomowi zapisanym w ubiegłorocznej ustawie, która została zawetowana przez prezydenta.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o pracach nad nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem projektu, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, jest podwyżka akcyzy na alkohol.

„Proponuje się urealnienie dotychczasowej mapy drogowej, które obejmie podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe na rok 2027 w wysokości odpowiadającej stawkom podatku akcyzowego określonych na ten rok w uchwalonej 7 listopada 2026 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która nie uzyskała podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – podano w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

Uchwalona w roku 2025 nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakładała zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w roku 2026 oraz 2027. Podwyżki te miały wynieść 15 proc. w roku 2026 oraz 10 proc. w roku 2027. Zgodnie z mapą drogową, która jest zapisana w obecnej wersji ustawy o akcyzie, podwyżki stawek akcyzy zarówno w 2026, jak i 2027 r. miały wynieść 5 proc.

„Przyjęto, że od roku 2027, w którym zakłada się wprowadzenie podwyżek stawek akcyzy, zwiększone zostaną nakłady na ochronę zdrowia, poprzez powiększenie dotacji podmiotowej dla NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń zdrowotnych. W projekcie zakłada się zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą od 2027 roku, w którym zakłada się podwyższenie stawek akcyzy, zwiększona byłaby dotacja podmiotowa dla NFZ w kwocie odpowiadającej środkom uzyskanym z wprowadzonej podwyżki akcyzy” – podano na stronach kancelarii premiera. (PAP)

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

alkoholakcyzaMinisterstwo Finansów

Powiązane

Ministerstwo Finansów
Postępowania i kontrole podatkoweMałpki, akcyza, JPK, KSeF. Ministerstwo Finansów chce kolejnych zmian w podatkach
ubrania
FirmaZmiany w SENT dla odzieży i obuwia. Ministerstwo odpuszcza firmom
Firmy oferujące e-recepty uszczegółowiły formularze dla pacjentów
KrajE-recepty do realizacji w wielu aptekach. Ministerstwo zmienia termin wdrożenia

Najważniejsze

Ministerstwo Finansów
Postępowania i kontrole podatkoweMałpki, akcyza, JPK, KSeF. Ministerstwo Finansów chce kolejnych zmian w podatkach
Młotek sędziowski leżący na publikacji dotyczącej AI Act, na tle flagi Unii Europejskiej, symbolu sztucznej inteligencji oraz wagi sprawiedliwości. Grafika przedstawia unijne regulacje dotyczące sztucznej inteligencji i nadzór prawny nad rozwojem technologii AI.
PrawoParlament Europejski za zmianami w AI Act. Czy to koniec aplikacji "rozbierających"?
Posiedzenie rzadu
WynagrodzeniaKlamka zapadła. Zarobki lekarzy pod lupą. Projekt ustawy przyjęty przez rząd
sprawiedliwość sąd pokoju sędzia pokoju praworządność wymiar sprawiedliwości
KrajSprawa Łukasza Piebiaka w KRS. Rada wstrzymuje dostęp do dokumentów
Studentka pracująca w kawiarni może dorabiać do renty rodzinnej. Od czerwca 2026 r. obowiązują wyższe limity zarobków.
Emerytury i rentyWakacyjna praca bez ryzyka? Od czerwca ZUS podniósł limity dla osób z rentą rodzinną
Ryszard Petru
PolitykaPetru z pomysłem na Centrum. „Konfederacja light” budzi wątpliwości
Kobieta wkładająca karton z sokiem do wózka w sklepie
KrajHipermarket znalazł sposób na zakaz handlu. Ministerstwo natychmiast wkroczyło do akcji
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png