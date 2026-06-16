We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o pracach nad nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem projektu, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, jest podwyżka akcyzy na alkohol.

„Proponuje się urealnienie dotychczasowej mapy drogowej, które obejmie podwyższenie stawek akcyzy na napoje alkoholowe na rok 2027 w wysokości odpowiadającej stawkom podatku akcyzowego określonych na ten rok w uchwalonej 7 listopada 2026 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która nie uzyskała podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – podano w informacji opublikowanej na stronach kancelarii premiera.

Uchwalona w roku 2025 nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakładała zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w roku 2026 oraz 2027. Podwyżki te miały wynieść 15 proc. w roku 2026 oraz 10 proc. w roku 2027. Zgodnie z mapą drogową, która jest zapisana w obecnej wersji ustawy o akcyzie, podwyżki stawek akcyzy zarówno w 2026, jak i 2027 r. miały wynieść 5 proc.

„Przyjęto, że od roku 2027, w którym zakłada się wprowadzenie podwyżek stawek akcyzy, zwiększone zostaną nakłady na ochronę zdrowia, poprzez powiększenie dotacji podmiotowej dla NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń zdrowotnych. W projekcie zakłada się zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą od 2027 roku, w którym zakłada się podwyższenie stawek akcyzy, zwiększona byłaby dotacja podmiotowa dla NFZ w kwocie odpowiadającej środkom uzyskanym z wprowadzonej podwyżki akcyzy” – podano na stronach kancelarii premiera. (PAP)