CloudFerro prezentuje rozwiązania chmurowe dla Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwa państwa

Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa sprawia, że zdolność do szybkiego pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych staje się równie istotna jak tradycyjne zdolności operacyjne. Dane pochodzące z satelitów, systemów bezzałogowych, sensorów naziemnych oraz innych źródeł muszą być dostępne w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a decyzje podejmowane na ich podstawie coraz częściej wspierane są przez zaawansowane systemy analityczne i sztuczną inteligencję.

W odpowiedzi na te potrzeby CloudFerro rozwija ofertę rozwiązań przeznaczonych do pracy w środowiskach o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa, odporności operacyjnej oraz kontroli nad danymi. Rozwiązania te mogą wspierać zarówno zastosowania wojskowe, jak i działania związane z ochroną infrastruktury krytycznej, reagowaniem kryzysowym czy bezpieczeństwem cywilnym.

Współczesne bezpieczeństwo państwa coraz bardziej zależy od zdolności do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Informacja staje się jednym z kluczowych zasobów operacyjnych. Dlatego obok tradycyjnych zdolności obronnych równie istotna staje się infrastruktura cyfrowa, która pozwala te dane bezpiecznie analizować i wykorzystywać do podejmowania decyzji. Naszą ambicją jest rozwijanie polskich kompetencji technologicznych w obszarach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, wykorzystując doświadczenie zdobyte przy realizacji strategicznych projektów dla europejskich instytucji publicznych i sektora kosmicznego – mówi dr Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro.

dr Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro

Bastion – mobilna chmura dla zastosowań operacyjnych

Jednym z rozwiązań zaprezentowanych podczas wydarzenia jest Bastion – mobilne, kontenerowe środowisko chmurowe przeznaczone do zastosowań operacyjnych. Rozwiązanie umożliwia lokalne przetwarzanie danych i wykorzystanie narzędzi analitycznych bezpośrednio w miejscu prowadzenia działań. Może działać zarówno w środowiskach stacjonarnych, jak i mobilnych, również w warunkach ograniczonej lub czasowo niedostępnej łączności.

Bastion został zaprojektowany z myślą o pracy z danymi krytycznymi oraz wsparciu operacji wymagających szybkiej analizy informacji pochodzących z wielu źródeł. System może integrować dane satelitarne, dane z bezzałogowych statków powietrznych, sensory terenowe oraz narzędzia sztucznej inteligencji wspomagające analizę i proces podejmowania decyzji.

Modułowa architektura rozwiązania pozwala na szybkie wdrożenie i dostosowanie do różnych scenariuszy operacyjnych. System wspiera także działania prowadzone równocześnie w wielu domenach operacyjnych, umożliwiając agregację danych, ich bezpieczne przechowywanie oraz analizę w środowisku pozostającym pod pełną kontrolą użytkownika.

Cezary Tomczyk, Wiceminister Obrony Narodowej

Od kosmosu do bezpieczeństwa państwa

Oferta jest naturalną konsekwencją rozwoju kompetencji budowanych przez CloudFerro od wielu lat na potrzeby europejskich programów kosmicznych i projektów związanych z przetwarzaniem danych. CloudFerro dostarcza usługi chmurowe dla instytucji takich jak Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), krajowe agencje kosmiczne oraz największych europejskich inicjatyw związanych z obserwacją Ziemi. Firma odpowiada również za infrastrukturę Copernicus Data Space Ecosystem – referencyjnego źródła danych programu Copernicus.

Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów związanych z przetwarzaniem danych satelitarnych, budową środowisk analitycznych oraz obsługą infrastruktury o strategicznym znaczeniu znajduje dziś zastosowanie również w obszarach związanych z bezpieczeństwem państwa. W obu przypadkach kluczowe znaczenie mają niezawodność, odporność operacyjna, bezpieczeństwo danych oraz możliwość szybkiego przekształcania informacji w działania.