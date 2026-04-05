Koniec z tradycyjną obsługą? McDonald's testuje rozwiązanie, które zmieni rynek pracy

W szanghajskim oddziale McDonald’s ruszył innowacyjny projekt pilotażowy, w ramach którego tradycyjny serwis kelnerski został w całości powierzony jednostkom zautomatyzowanym. Dzięki współpracy z liderem branży, Keenon Robotics, maszyny przejmują pełen cykl obsługi: od przyjmowania zamówień, przez logistykę posiłków do stolików, aż po odbiór brudnych naczyń. To już nie tylko ciekawostka technologiczna, ale precyzyjnie zaprojektowane laboratorium procesów, które ma wyznaczyć standardy dla sektora HoReCa na najbliższe dekady.

Roboty obsługują w McDonald's

Robotyczni pracownicy wykorzystują zaawansowane algorytmy nawigacyjne oraz systemy czujników i kamer, co pozwala im na bezkolizyjne poruszanie się w dynamicznym otoczeniu restauracji. Z punktu widzenia optymalizacji biznesowej, ich przewaga nad czynnikiem ludzkim opiera się na pełnej powtarzalności operacyjnej oraz braku przestojów wynikających ze zmęczenia czy potrzeb socjalnych. Choć kuchnia pozostaje domeną ludzi, obsługa sali staje się sterylnym, zautomatyzowanym procesem.

Wybór Chin na miejsce testów jest podyktowany systemową strategią Państwa Środka, które agresywnie inwestuje w robotykę usługową, by przeciwdziałać zmianom demograficznym i rosnącym kosztom pracy. Dla globalnych korporacji sukces w Szanghaju stanowi zielone światło do wdrażania podobnych rozwiązań na innych rynkach o wysokiej presji płacowej. Automatyzacja zmienia przy tym strukturę zatrudnienia: pracownik niskowykwalifikowany staje się operatorem i nadzorcą systemu, co wymusza nową definicję kompetencji w gastronomii.

Kiedy możemy spodziewać się robotów w polskich restauracjach McDonald's

Czy i kiedy robotyczni kelnerzy pojawią się w Polsce? Choć sieć oficjalnie nie podaje daty ekspansji poza rynek azjatycki, polski sektor gastronomiczny wydaje się naturalnym kandydatem do takiej transformacji. Rosnące koszty pracy, w tym systematyczne podwyżki płacy minimalnej oraz chroniczny deficyt kadr w dużych aglomeracjach, czynią inwestycję w robotyzację coraz bardziej atrakcyjną dla pracodawców. Pierwsze jednostki wspierające polskie lokale mogą pojawić się w perspektywie kilku lat, początkowo jako wsparcie personelu w godzinach szczytu.

Ostateczny sukces wdrożenia zależy jednak od akceptacji konsumentów, która obecnie jest niejednoznaczna. Podczas gdy sprawność i szybkość działania robotów budzą uznanie, część klientów obawia się depersonalizacji usług i „technicznego chłodu” wizyt w restauracjach. Kluczowym pytaniem dla przyszłości polskiego rynku pozostaje, czy konsumenci są gotowi wymienić bezpośrednią relację z człowiekiem na bezbłędną, ale mechaniczną precyzję algorytmu, która w dobie cyfryzacji staje się nową normą rynkową.

Źródło: horecatrends.pl