Pracodawcy są zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca. Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od 27 stycznia 2026 roku i wynikają z implementacji unijnej dyrektywy do polskiego prawa.
Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy, pensja powinna być wypłacana co najmniej raz w miesiącu, w ustalonym i stałym terminie. W sytuacji, gdy dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie musi zostać przekazane wcześniej – w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin.
W dalszej części przepisu wskazano, że wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu powinno być przekazane „z dołu”, niezwłocznie po jego pełnym ustaleniu, jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Problem przy pierwszej wypłacie
Resort pracy podkreśla, że większość pracodawców realizuje wypłaty terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Problemy mogą jednak pojawiać się przy pierwszej wypłacie dla nowo zatrudnionych pracowników. W praktyce oznacza to, że osoba rozpoczynająca pracę 1 stycznia często otrzymuje pierwsze wynagrodzenie dopiero około 10 lutego.
Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Co można zrobić?
Jeśli pracodawca nie przekazuje pensji w terminie, pracownik ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zgłoszenie należy wysłać do właściwego okręgowego inspektoratu pracy lub jego oddziału, zgodnie z siedzibą pracodawcy. Adresy jednostek dostępne są na stronie internetowej PIP.
Po otrzymaniu zgłoszenia inspektor może przeprowadzić kontrolę i wezwać pracodawcę do złożenia wyjaśnień. W przypadku stwierdzenia zaległości lub opóźnień, PIP może:
- nakazać natychmiastową wypłatę zaległej pensji wraz z innymi należnymi świadczeniami,
- wszcząć postępowanie w związku z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.
Alternatywnie, pracownik może wnieść pozew do sądu pracy o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami za opóźnienie.
