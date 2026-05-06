Europejski Kongres Gospodarczy: dyskusje o tym, co ważne i aktualne

W wydarzeniach organizowanych przez trzy dni kongresu uczestniczyło 15,5 tys. gości.

– Doliczając do tego uczestników online mogę śmiało powiedzieć, że nie ma takiego wydarzenia, o takiej skali, nie tylko w Polsce, ale i w Europie Centralnej – powiedział inicjator i organizator EKG.

W wydarzeniu wzięło udział 1350 prelegentów, byli to między innymi przedstawiciele rządu i instytucji centralnych, świata biznesu, nauki i mediów.

Wśród tematów poruszanych podczas sesji i dyskusji znalazły się zagadnienia związane z aktualnymi wydarzeniami zarówno na świecie, jak i w Polsce, a główne nurty tematyczne Kongresu, między innymi geopolityka i bezpieczeństwo, dominowały zarówno podczas oficjalnych debat, jak i kuluarowych dyskusji.

Local content w centrum uwagi

Ważnym punktem Kongresu były sesje związane z rządową inicjatywą „Local Content. Z korzyścią dla Polski”.

– Jeżeli chcemy realizować duże inwestycje, infrastrukturalne, energetyczne, technologiczne, zbrojeniowe, warto to oprzeć na lokalnych firmach – komentował Wojciech Kuśpik.

Zaznaczył, że trzeba o tym dyskutować, aby nie było to tylko hasło, lecz realny efekt dla gospodarki.

Prezes Grupy PTWP dodał również, że przebieg kongresu pokazał, jak bardzo trafione okazało się hasło tegorocznej edycji , czyli „The Power of Dialogue”, „Siła dialogu”.

Nagrody dla najlepszych

EKG to również wydarzenia towarzyszące. Konkurs „Inwestor bez granic” skierowany jest do inwestorów zagranicznych w Polsce oraz polskich firm inwestujących na zagranicznych rynkach. TOP Inwestycje wyłania najciekawsze i najbardziej inspirujące przedsięwzięcia realizowane przez samorządy terytorialne w całej Polsce. Z kolei EEC Startup Challenge łączy twórców nowatorskich rozwiązań z tymi, którzy poszukują technologii, partnerstw i możliwości inwestycyjnych.