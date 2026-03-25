Gaz tanieje w środę w reakcji na plan zakończenia wojny w Iranie. Optymizm na rynkach wzrósł w reakcji na 15-punktowy plan USA, co ma pomóc w zakończeniu wojny z Iranem. Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny – podał "New York Times", powołując się na dwóch urzędników zaznajomionych ze sprawą.

Cele kampanii: Program nuklearny i szlaki morskie

Według urzędników, na których powołuje się dziennik, plan dotyczy irańskiego programu pocisków balistycznych i programu nuklearnego – dwóch głównych celów kampanii bombowej prowadzonej od 28 lutego przez Izrael i USA. Plan obejmuje również kwestię szlaków morskich, co odnosi się przede wszystkim do blokady cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu.

Nie wiadomo, czy Izrael – prowadzący bombardowania wspólnie z USA – zaakceptował propozycję. Nie jest też jasne, na ile szeroko plan został rozpowszechniony wśród irańskich decydentów i czy Teheran przyjmie go jako podstawę negocjacji. Tymczasem Iran poinformował we wtorek państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), że statki, których "nie uzna za wrogie", mogą przepływać przez Cieśninę Ormuz, o ile będą koordynować tranzyt z władzami w Teheranie. Takie informacje przekazał we wtorek dziennik "Financial Times".

Zagrożenie dla dostaw LNG i stan magazynów w UE

Analitycy wskazują, że mimo iż zakończenie walk w Zatoce Perskiej byłoby ulgą dla światowego handlu energią, rynki przygotowują się na przedłużające się zakłócenia w dostawach gazu po tym, jak niedawny irański atak na katarski kompleks energetyczny w Ras Laffan uszkodził ok. 17 proc. zdolności wydobywczych. Obiekt Ras Laffan - należący do QatarEnergy - dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w LNG.

Naprawa może potrwać nawet 5 lat, a w tym czasie Europa będzie musiała konkurować z nabywcami z Azji o dostawy gazu. Sytuację komplikuje stan zapasów:

Obecny poziom zapasów w UE: 28,5 proc. (325,45 TWh).

28,5 proc. (325,45 TWh). Średnia 5-letnia dla tej pory roku: 41,0 proc.

Dane te wynikają z najnowszych wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.