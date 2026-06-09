Jak wynika z informacji przekazanych przez źródło agencji informacyjnej, prokurator był pod lupą instytucji Trybunału, które badały sprawę oskarżeń skierowanych w jego kierunku. Po 18-miesięcznym dochodzeniu orzekły, że Khan miał dopuścić się „poważnych uchybień”.

Prokurator może stracić stanowisko

W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść na seksualnym. Miał on ją wielokrotnie i przez długi czas nękać, zmuszając do niechcianych czynności.

Khan zaprzeczał zarzutom. Organ zarządzający MTK przekaże swoją opinię wszystkim 125 państwom członkowskim Trybunału, które poddadzą pod głosowanie kwestię ewentualnego odwołania Khana ze stanowiska.

Od maja 2025 r. przebywa na urlopie w oczekiwaniu na wynik dochodzenia. Proces ten jest bezprecedensowy dla MTK. Jedynie Zgromadzenie Państw Stron, organ zarządzający i nadzorczy MTK, składający się z przedstawicieli wszystkich państw, które ratyfikowały Statut Rzymski, ma prawo odwołać Khana ze stanowiska, co wymagałoby większości głosów 125 państw w tajnym głosowaniu.

Nie wyznaczono jeszcze daty sesji, ale Zgromadzenie zapowiedziało, że zostanie ona zwołana tak szybko, jak to możliwe - przypomniała AP.

Karim Khan pełnił funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku i wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanjahu i prezydenta Rosji Władimira Putina.