Gazeta Prawna
Świat

Trump znów grozi Iranowi. "Zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi"

President Donald Trump
Trump: Iran zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi, jeśli zaatakuje siły USAWhite House / Daniel Torok
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:44

W wywiadzie dla stacji Fox News Donald Trump sformułował ostrą groźbę pod adresem Teheranu, zapowiadając całkowite zniszczenie Iranu w przypadku ataku na amerykańskie jednostki strzegące cieśniny Ormuz. Równocześnie prezydent USA dostrzegł zmianę w postawie irańskich negocjatorów, oceniając ich jako bardziej skłonnych do ustępstw.

Skrót artykułu

Jak relacjonował dziennikarz Fox News Trey Yingst, który rozmawiał z Trumpem telefonicznie, prezydent USA zagroził Irańczykom „zmieceniem z powierzchni ziemi”, jeśli zaatakują amerykańskie okręty. Trump zapewniał przy tym, że USA uzupełniły zapasy niektórych typów amunicji.

Groźby Donalda Trumpa wobec Iranu: „Zostaną zmieceni z powierzchni Ziemi”

- Mamy więcej broni i amunicji o znacznie wyższej jakości niż wcześniej – powiedział Trump. - Mamy najlepszy sprzęt. Mamy go na całym świecie. Mamy bazy na całym świecie. Wszystkie są wyposażone w sprzęt. Możemy z niego skorzystać i zrobimy to, jeśli zajdzie taka potrzeba - zadeklarował.

Jednocześnie ocenił, że - jego zdaniem - Iran stał się „znacznie bardziej podatny na wpływy” w negocjacjach pokojowych.

Konflikt w cieśninie Ormuz: USA zatopiły irańskie łodzie szturmowe

Wcześniej dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie adm. Brad Cooper informował, że w poniedziałek siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormuz. W rezultacie USA miały zatopić sześć z tych łodzi. Cooper odmówił oceny efektów irańskich ataków, a także odpowiedzi na pytanie, czy wymiana ognia stanowi naruszenie lub koniec trwającego rozejmu.

Trump odniósł się z kolei do ataku na południowokoreański statek towarowy, zachęcając władze w Seulu, by „dołączyły do misji”.

„Być może nadszedł czas, aby Korea Południowa dołączyła do misji! Zniszczyliśmy siedem małych łodzi albo, jak je nazywają, »szybkich« łodzi. To wszystko, co im pozostało. Poza południowokoreańskim statkiem, na razie nie odnotowano żadnych uszkodzeń podczas przeprawy przez cieśninę” - napisał prezydent w komunikacie na Truth Social.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

USATrumpIran

Powiązane

President Donald Trump
ŚwiatIzrael gotowy na atak na Iran. Czeka na decyzję Donalda Trumpa
Islamabad utrzymuje wysoki poziom blokady bezpieczeństwa w związku z oczekiwanymi rozmowami USA–Iran
ŚwiatIran odpowiada na ofertę USA. Szef MSZ w Islamabadzie przekazuje twarde żądania Teheranu
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
KrajNowa oferta Teheranu: Iran proponuje koniec wojny w zamian za odblokowanie cieśniny Ormuz
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz u prezydenta USA Donalda Trumpa, 3 marca
Polityka zagranicznaTrump wycofa część wojsk z Niemiec. To kara za Iran