Do zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Grimmaische w centrum Lipska. Wstępne doniesienia wskazywały na to, że około godz. 17 samochód wjechał tam w grupę ludzi. Radio Leipzig przekazało, że rannych zostało 25 osób.

Początkowo lokalna policja i media powiadomiły o dwóch ofiarach śmiertelnych, jednak saksońska policja skorygowała te doniesienia. Z najnowszych informacji wynika, że w wypadku zginęła jedna osoba.

Sprawca został zatrzymany. Policja nie ujawnia tożsamości

Sprawca został zatrzymany i – jak przekazała policja – nie stanowi już zagrożenia. Na razie służby nie podały szczegółów dotyczących jego tożsamości ani możliwych motywów działania.

Jak poinformowało Radio Leipzig, świadkowie opisują sprawcę jako około 35-letniego mężczyznę o jasnej karnacji. Prawdopodobnie był Niemcem; miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę.

Nadawca publiczny ze środkowych Niemiec MDR, powołując się na świadków, podał, że samochód miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km/h. Z ich relacji wynika, że bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu panował chaos. W rejon tragedii skierowano służby ratunkowe.

Tabloid „Bild” przekazał, że podczas zatrzymania kierowca miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne.

Przyczyna zdarzenia nie jest na razie znana

Grimmaische Strasse prowadzi od centralnego placu Augustusplatz w kierunku lipskiej strefy pieszej. W pobliżu znajdują się Uniwersytet w Lipsku oraz kościół św. Mikołaja - jedno z kluczowych miejsc pokojowej rewolucji w NRD w 1989 r.

Z Monachium Iwona Weidmann, z Berlina Mateusz Obremski (PAP)