Zgodnie z art. 93 ustawy 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w budynku użyteczności publicznej (m.in. urzędy, instytucje kultury, szpitale, szkoły) zapewnia się budowlę ochronną, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Schrony i ukrycia w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej

Budowle ochronne to schrony i ukrycia, które muszą spełnić odpowiednie warunki techniczne (do obiektów zbiorowej ochrony zaliczamy też miejsca doraźnego schronienia, które nie są budowlami ochronnymi). Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji w drodze rozporządzenia określa przypadki, w których:

w budynku użyteczności publicznej nie ma obowiązku zapewnienia budowli ochronnej,

organ ochrony ludności może zwolnić z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej.

Brak obowiązku zapewnienia schronów na wypadek wojny

W projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewniania budowli ochronnych w budynkach użyteczności publicznej wskazano sytuacje, w których nie będzie obowiązku zapewnienia schronu czy ukrycia, np. w urzędach i szkołach.

O braku obowiązku zapewnienia budowli ochronnych będą decydowały następujące przesłanki:

budynek użyteczności publicznej nie posiada kondygnacji podziemnej, a powierzchnia wewnętrzna kondygnacji nadziemnych nie przekracza 5000 mkw; budynek użyteczności publicznej jest przeznaczony do przebywania w nim nie więcej niż 50 osób w tym samym czasie, z wyjątkiem budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, w którym swoją siedzibę ma organ administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości; budynek użyteczności publicznej jest wpisany do rejestru zabytków albo do gminnej ewidencji zabytków; budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych określonych decyzją Ministra Obrony Narodowej i nie są w nim realizowane zadania użyteczności publicznej.

Możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia schronów

Inne przesłanki będą decydować o tym, że właściwy organ ochrony ludności będzie mógł zwolnić z utworzenia budowli ochronnej (schronu lub ukrycia) w budynku użyteczności publicznej. Chodzi o następujące kwestie:

nie ma technicznych możliwości spełnienia wymagań określonych dla budowli ochronnych; w miejscu, w którym zlokalizowano budynek użyteczności publicznej, nie ma potrzeby zapewnienia określonej liczby miejsc schronienia w schronie albo ukryciu; brak jest ekonomicznej zasadności inwestycji zapewnienia w budynku użyteczności publicznej schronu albo ukrycia; istnieje nieakceptowalne ryzyko związane z potencjalnymi sytuacjami awaryjnymi lub katastroficznymi, takimi jak awarie przemysłowe lub katastrofy naturalne, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo osób przebywających w schronie albo ukryciu; istnieje możliwość zapewnienia schronienia użytkownikom budynku użyteczności publicznej w budowli ochronnej znajdującej się w odległości nieprzekraczającej 500 metrów, mierzonej po przewidywanych drogach poruszania się ludzi, od wyjść z budynku użyteczności publicznej do wejścia do obiektu budowlanego, w którym zapewniono budowlę ochronną; budynek użyteczności publicznej jest zlokalizowany na terenach zamkniętych określonych decyzją podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm.) albo znajduje się w posiadaniu jednostki przewidzianej do militaryzacji lub zmilitaryzowanej; w budynku użyteczności publicznej lub jego części może przebywać nie więcej niż 100 osób lub ma on powierzchnię nieprzekraczającą 2500 m2, z wyłączeniem budynku przeznaczonego w całości lub w części na potrzeby: a) szpitala, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156); b) nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty lub wychowania.