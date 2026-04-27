oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 18:42

Władze Litwy poinformowały w poniedziałek o postawieniu zarzutów 13 osobom podejrzanym o próby dokonania na terytorium tego państwa dwóch zabójstw o charakterze terrorystycznym, które wiązane są z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU.

Skrót artykułu

Chodzi o nieudane zamachy na życie mieszkającego na Litwie przywódcy ruchu narodowego Baszkirów Rusłana Gabbasowa oraz działacza społecznego zbierającego fundusze na rzecz Ukrainy Valdasa Bartkevicziusa.

Jak poinformował prokurator Martynas Jovaisa, zarzuty postawiono 13 osobom. Dziewięć z nich zatrzymano, a wobec czterech wydano europejskie nakazy aresztowania i prowadzone są aktywne poszukiwania. Wśród podejrzanych jest jeden Litwin, a także osoby z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Łotwy, Mołdawii i Grecji.

Próby zabójstwa zgodne z celem rosji

Prokurator podkreślił, że charakter i cele przestępstw, których dotyczą zarzuty, są zgodne z celami Rosji. - W ostatnim czasie mamy do czynienia z szeregiem przestępstw o charakterze hybrydowym, które faktycznie są skierowane przeciwko krajom Unii Europejskiej, przeciwko ich interesom w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz przeciwko osobom, które w taki czy inny sposób wspierają Ukrainę – powiedział podczas konferencji prasowej.

Jovaisa poinformował, że zarzuty dotyczą nielegalnego gromadzenia informacji o życiu prywatnym osób, przygotowania do zabójstwa dwóch osób w celach terrorystycznych, udziału w zorganizowanej grupie terrorystycznej i kierowania nią, a także werbowania do działalności terrorystycznej, finansowania i wspierania działalności terrorystycznej oraz przyjazdu na Litwie w celach terrorystycznych.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

