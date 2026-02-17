Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Jak przekazał Dobrzyński akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Prokurator zarzucił mu zgłoszenie gotowości oraz działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu.

„Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłyby wyrządzić szkodę dla naszego kraju" - napisał na platformie X Dobrzyński.

Z kolei Prokuratura Krajowa poinformowała, że w śledztwie ustalono, że Wiktor Ź. gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, a działania te miały być podejmowane od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski.

Zatrzymanie przez ABW i tymczasowe aresztowanie

Prokuratura przypomniała, że Wiktor Ź. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 4 czerwca ubiegłego roku oraz że na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Środek ten jest nadal stosowany.

Czyn zarzucany podejrzanemu jest zagrożony karą więzienia nie krótszą niż 8 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledztwo było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. (PAP)