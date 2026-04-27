Decydujący dzień dla Obajtka, Jakiego i Brauna w PE. Chcą odebrać im immunitety

Informację o planowanym głosowaniu przekazała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając czterodniowe posiedzenie w Strasburgu. Pod głosowanie trafią cztery wnioski dotyczące europosłów reprezentujących zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacji.

W przypadku Patryka Jakiego chodzi o sprawę zainicjowaną prywatnym aktem oskarżenia przez sędziego Igora Tuleyę. Spór ma charakter osobisty, jednak jego rozstrzygnięcie wymaga uchylenia immunitetu, który obecnie chroni europosła przed odpowiedzialnością karną.

Z kolei sprawa Daniela Obajtka dotyczy okresu, gdy kierował koncernem Orlen. Wniosek odnosi się do decyzji o blokowaniu dystrybucji tygodnika „NIE” na stacjach paliw należących do spółki. Powodem miała być kontrowersyjna okładka z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, co – według zawiadamiających – mogło stanowić naruszenie zasad wolności prasy i działalności gospodarczej.

Kolejne postępowanie wobec Grzegorza Brauna

W centrum uwagi ponownie znalazł się Grzegorz Braun. To już czwarty wniosek o uchylenie jego immunitetu w tej kadencji. Tym razem sprawa dotyczy wydarzeń z 10 lipca 2025 roku w Jedwabnem, gdzie podczas obchodów 84. rocznicy masakry ludności żydowskiej doszło do blokowania drogi dojazdowej.

Zdarzenie było komentowane w Polsce i za granicą, ponieważ dotyczyło jednego z najbardziej symbolicznych miejsc związanych z pamięcią o II wojnie światowej i relacjach polsko-żydowskich. Postępowanie ma ustalić, czy działania europosła wyczerpywały znamiona czynu zabronionego.

Zarzuty wobec Tomasza Buczka

W przypadku Tomasza Buczka wniosek dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji. Sprawa ma charakter indywidualny, jednak podobnie jak w pozostałych przypadkach, jej rozpatrzenie przez sąd wymaga wcześniejszego uchylenia immunitetu.

Procedura ta ma charakter formalny, ale jej znaczenie jest fundamentalne – bez decyzji Parlamentu Europejskiego organy ścigania nie mogą prowadzić czynności procesowych wobec europosła.

Wniosek o uchylenie immunitetu Mariusza Kamińskiego

Równolegle do toczących się procedur pojawił się kolejny wniosek, tym razem dotyczący Mariusza Kamińskiego. Jak poinformowała Roberta Metsola, sprawa została już skierowana do komisji prawnej Parlamentu Europejskiego.

Wniosek złożył prokurator generalny Waldemar Żurek i dotyczy działań Kamińskiego z lat 2007–2009, kiedy kierował Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Śledczy analizują działania związane z przyjęciem – jak wskazano – „z góry założonej tezy”, że Jolanta Kwaśniewska i Aleksander Kwaśniewski mieli nabyć nieruchomość w Kazimierzu Dolnym za pośrednictwem podstawionej osoby.

Procedura uchylenia immunitetu w Parlamencie Europejskim

Każdy wniosek o uchylenie immunitetu trafia najpierw do komisji prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI). To ona analizuje materiał dowodowy i przygotowuje rekomendację dla całej izby. Procedura nie ma sztywno określonych terminów, ale zazwyczaj trwa kilka miesięcy.

Ostateczna decyzja zapada podczas głosowania plenarnego zwykłą większością głosów. Co istotne, uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy danego europosła. Jest to wyłącznie zgoda na prowadzenie postępowania przez krajowe organy ścigania lub sądy.

Mandat europosła pozostaje w mocy do czasu ewentualnego prawomocnego wyroku. W przypadku skazania decyzję o jego wygaśnięciu podejmują właściwe instytucje państwa członkowskiego.