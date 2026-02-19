Mężczyzna został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i od czerwca 2025 roku przebywa w areszcie. Prokuratura Krajowa zakończyła śledztwo i skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Grozi mu kara od ośmiu lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia Wiktor Ź. szpiegostwo Rosja Polska obiekty wojskowe Bydgoszcz

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, 12 lutego do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy skierowano akt oskarżenia przeciwko Wiktorowi Ź., podejrzanemu o współpracę z wywiadem Federacji Rosyjskiej. Śledztwo wykazało, że mężczyzna nie tylko deklarował gotowość działania na rzecz obcego wywiadu, lecz także faktycznie podejmował czynności polegające na zbieraniu i przekazywaniu informacji o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Według ustaleń prokuratury jego aktywność obejmowała okres od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku. Działania były prowadzone zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza granicami Polski. Materiały dowodowe wskazują, że przekazywane informacje dotyczyły funkcjonowania infrastruktury mającej znaczenie dla obronności kraju oraz współpracy wojskowej w ramach NATO.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że wśród obiektów objętych zainteresowaniem Wiktora Ź. znajdowały się między innymi Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., NITRO-CHEM S.A. oraz Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Wszystkie te instytucje odgrywają istotną rolę w systemie obronnym Polski oraz w strukturach sojuszniczych NATO.

ABW zatrzymanie szpiega Rosja Polska. Oto motywy działania

Do zatrzymania Wiktora Ź. doszło 4 czerwca 2025 roku w wyniku operacji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od momentu zatrzymania mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura nie ujawnia szczegółów jego wyjaśnień ani stanowiska procesowego, podkreślając, że na obecnym etapie postępowania informacje te pozostają objęte tajemnicą śledztwa.

Z wcześniejszych ustaleń wynika jednak, że podejrzany miał działać z pobudek ideologicznych, a nie finansowych. Tego rodzaju motywacja jest szczególnie niepokojąca dla służb kontrwywiadowczych, ponieważ wskazuje na możliwość pozyskiwania współpracowników przez obce wywiady nie tylko poprzez korzyści materialne, lecz także poprzez oddziaływanie propagandowe lub ideologiczne.

Śledztwo prowadziła delegatura ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów obejmujących zarówno zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskim wywiadem, jak i faktyczne przekazywanie informacji mogących zagrozić bezpieczeństwu państwa.

Rosyjski wywiad w Polsce przypadki szpiegostwa i wyroki sądów

Sprawa Wiktora Ź. wpisuje się w szerszy kontekst działań rosyjskich służb wywiadowczych na terenie Polski. W ostatnich latach polskie służby ujawniły szereg przypadków współpracy obywateli Polski z wywiadem Federacji Rosyjskiej.

Na początku lutego Sąd Okręgowy w Zamościu skazał 50-letniego Pawła K. z Hrubieszowa na trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowiadał za zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskim wywiadem oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji. Według ustaleń śledczych kontaktował się z przedstawicielami obcego wywiadu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Również w styczniu prokuratura w Krakowie przedstawiła zarzuty byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, znanemu w internecie jako „Polak na Donbasie”. Mężczyzna jest podejrzany o działalność dezinformacyjną i wspieranie rosyjskiej narracji propagandowej. Według organów ścigania przebywa on obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej, a polskie władze wydały za nim list gończy.

Na początku lutego funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymali Władysława P., wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. 60-latek był zatrudniony w departamencie strategii i planowania obronnego MON. Śledczy podejrzewają go o współpracę z rosyjskim oraz białoruskim wywiadem.

Infrastruktura wojskowa NATO w Bydgoszczy cel operacji wywiadowczych

Bydgoszcz od lat odgrywa kluczową rolę w strukturach obronnych NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa tam Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, które odpowiada za przygotowanie dowódców i sztabów do prowadzenia operacji wielonarodowych. Ośrodek ten uczestniczy w szkoleniu kadr wojskowych z państw członkowskich Sojuszu oraz partnerskich.

Istotne znaczenie mają również Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., specjalizujące się w serwisie i modernizacji sprzętu wojskowego, w tym samolotów używanych przez polskie siły zbrojne. Zakłady NITRO-CHEM S.A. należą natomiast do największych producentów materiałów wybuchowych w Europie i dostarczają produkty zarówno dla wojska, jak i przemysłu cywilnego.

Port Lotniczy Bydgoszcz pełni funkcję ważnego węzła transportowego, który może być wykorzystywany do operacji logistycznych, w tym związanych z transportem wojskowym i wsparciem działań NATO.

Szpiegostwo Rosja Polska zagrożenie kontrwywiadowcze i działania ABW

Polskie służby kontrwywiadowcze od kilku lat intensyfikują działania związane z wykrywaniem i neutralizowaniem działalności wywiadowczej obcych państw, zwłaszcza po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku. Wzrost aktywności wywiadowczej obejmuje zarówno klasyczne działania agenturalne, jak i operacje dezinformacyjne oraz próby pozyskiwania współpracowników poprzez internet.

ABW oraz SKW podkreślają, że celem rosyjskich służb jest pozyskiwanie informacji o infrastrukturze wojskowej, logistyce oraz zdolnościach obronnych państw NATO. Szczególną uwagę poświęca się obiektom o znaczeniu strategicznym, takim jak zakłady zbrojeniowe, centra szkoleniowe czy infrastruktura transportowa.

Postawienie Wiktora Ź. przed sądem stanowi kolejny etap działań organów ścigania mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie należeć będzie do sądu, który oceni zgromadzony materiał dowodowy i zdecyduje o odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Źródła: