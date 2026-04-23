Aktywiści, związani ze skrajnie prawicową grupą Pionierzy Baszanu, oświadczyli, że zabarykadowali się w budynku na obrzeżach syryjskiego miasta Hader i zapowiedzieli, że pozostaną tam, dopóki izraelski rząd nie zatwierdzi osadnictwa w tym kraju.

Nagrania z ich udziałem pokazują, jak stoją na dachu budynku, tańczą i śpiewają. W prywatnej grupie na WhatsAppie aktywiści napisali, że akcja miała na celu ustanowienie osadnictwa w tym rejonie – podał dziennik „Haarec”.

Kim są Pionierzy Baszanu?

To nie pierwszy raz, gdy Pionierzy Baszanu próbują utworzyć przyczółek po syryjskiej stronie Wzgórz Golan. Również w listopadzie 2025 r. i lutym 2026 r. podejmowali próby przecięcia ogrodzenia granicznego i wejścia na terytorium Syrii w celu osiedlenia się tam.

Nazwa grupy pochodzi od biblijnego regionu na obszarze dzisiejszej południowej Syrii, który – według Biblii – został przydzielony jednemu z 12 plemion izraelskich.

Policja ostrzegła, że przekroczenie granicy z Syrią lub Libanem jest przestępstwem zagrożonym karą do czterech lat więzienia.

Osadnicy to izraelscy obywatele mieszkający na ziemiach palestyńskich na okupowanym Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Część z nich przenosi się na te terytoria, kierując się niższymi kosztami życia oraz zachętami finansowymi oferowanymi przez rząd, jednak wielu uznaje biblijne przymierze Boga z Izraelitami za uzasadnienie roszczeń terytorialnych.

Budowa osiedli i przyczółków - co mówi prawo?

Ponad 700 tys. osadników mieszka obecnie w 150 osiedlach i 128 przyczółkach rozmieszczonych na okupowanym Zachodnim Brzegu i zaanektowanej w 1980 roku Wschodniej Jerozolimie. Większość osiedli została zbudowana w całości lub częściowo na prywatnych gruntach palestyńskich.

Osiedle jest zatwierdzane przez izraelski rząd, natomiast przyczółek powstaje bez jego zgody. Przyczółki mogą mieć różną skalę – od niewielkiej zabudowy zamieszkanej przez kilka osób po społeczności liczące kilkuset mieszkańców.

Niewielka część osadników aktywnie dąży do ustanawiania osiedli także na terytorium Libanu i Syrii.

Politycy partii religijno-syjonistycznych — których elektorat w dużej mierze stanowią osadnicy — mówią niekiedy o rozszerzeniu terytorium Izraela o kolejne ziemie uznawane, według syjonistycznej interpretacji, za obiecane w Biblii, co może nawet oznaczać ziemie od Nilu do Eufratu. Partie te w ostatnich wyborach uzyskały ok. 11 proc. głosów. (PAP)

