Gazeta Prawna
Świat

Trump o Iranie i Libanie: USA „otrzymają nuklearny pył”, Izrael z zakazem ataków

Trump: otrzymamy cały nuklearny pył Iranu
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:31

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Stany Zjednoczone mają przejąć „cały nuklearny »pył«” pochodzący z Iranu. Jednocześnie poinformował, że Izrael zaprzestanie nalotów na Liban.

„USA otrzymają cały nuklearny »pył«, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B2. Żadne pieniądze nie będą wymieniane z rąk do rąk w żadnej formie” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

„Ta umowa w żaden sposób nie jest uzależniona od Libanu, ale Stany Zjednoczone będą niezależnie współpracować z Libanem i w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy związane z Hezbollahem” - dodał.

„Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT” - oświadczył Trump. (PAP)

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

USAIranbroń atomowa