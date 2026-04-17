Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Stany Zjednoczone mają przejąć „cały nuklearny »pył«” pochodzący z Iranu. Jednocześnie poinformował, że Izrael zaprzestanie nalotów na Liban.
„USA otrzymają cały nuklearny »pył«, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B2. Żadne pieniądze nie będą wymieniane z rąk do rąk w żadnej formie” - napisał Trump w serwisie Truth Social.
„Ta umowa w żaden sposób nie jest uzależniona od Libanu, ale Stany Zjednoczone będą niezależnie współpracować z Libanem i w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy związane z Hezbollahem” - dodał.
„Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT” - oświadczył Trump. (PAP)
