Sprawa Iwony Wieczorek nabiera tempa. Prokuratura przerywa milczenie

Zaginięcie Iwony Wieczorek: Specjalna grupa z Archiwum X w akcji

Nad sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek pracuje obecnie „elitarna jednostka” tzw. Archiwum X, utworzona w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej. Działania śledczych nie ograniczają się już tylko do analizy akt:

prowadzone są akcje w terenie: śledczy koncentrują się na Trójmieście i okolicach Sopotu, wykorzystywana jest nowoczesna technologia: ponowna weryfikacja nagrań monitoringu i danych telekomunikacyjnych, kolejne przesłuchania w toku: lista osób wezwanych do prokuratury jest długa, ale ich tożsamość – przynajmniej na ten moment - pozostaje niejawna.

„Biały samochód” i nowe tropy w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek

Poruszenie wywołał niedawny apel dotyczący kierowcy białego samochodu - Fiata Cinquecento. Śledczy poszukują właściciela pojazdu, który – zdaniem prokuratury – przejeżdżał nad ranem 17 lipca 2010 roku w miejscu zniknięcia nastolatki. Do śledczych spłynęły zgłoszenia, które są teraz skrupulatnie weryfikowane. Prokuratura zaznacza jednak, że to tylko jeden z wielu wątków badanych w związku z zaginięciem Iwony Wieczorek. Jak donosi serwis Trojmiasto.pl - planowane są kolejne przesłuchania w sprawie gdańszczanki. Prokuratura nie ujawnia jednak szczegółów.

Czy śledczy znają już prawdę w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek?

Mimo że poprzednie „przełomy”, takie jak chociażby analiza „mężczyzny z ręcznikiem” czy przeszukanie okolic Zatoki Sztuki, nie przyniosły odpowiedzi na pytania, obecna intensyfikacja działań jest bezprecedensowa. Koszty dotychczasowych czynności dawno przekroczyły setki tysięcy złotych, co pokazuje determinację państwa w dążeniu do prawdy.

Tajemnicze zniknięcie - 16 lat niepewności w sprawie Iwony Wieczorek

Przypomnijmy, Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Ostatni raz kamery zarejestrowały ją przy wejściu na plażę nr 63 w Gdańsku Jelitkowie, zaledwie kawałek od domu. Od tego momentu jej los pozostaje nieznany. Czy rok 2026 przyniesie ostateczne odpowiedzi? Wiele wskazuje na to, że działania śledczych weszły w decydującą fazę, a krąg osób mogących mieć związek ze sprawą zaciska się coraz mocniej.