Już nie tylko Szwecja. Kolejny bank centralny zaleca obywatelom przygotowanie zapasu gotówki

Zalecenia odnośnie posiadania gotówki wynikają przede wszystkim z ryzyk związanych z funkcjonowaniem amerykańskich sieci płatności kartami (tj. Visa i Mastercard) o zasięgu globalnym, od których uzależnionych jest wiele krajów UE, w tym Estonia.

- Trzymanie gotówki w domu jest również rozsądne i zalecane by przygotować się na planowane wprowadzenie w UE cyfrowego pieniądza - oświadczył szef departamentu systemów płatniczych i rozliczeniowych Eesti Pank, Rainer Olt, cytowany w sobotę przez radio ERR.

Według Europejskiego Banku Centralnego cyfrowe euro, jako alternatywny środek płatniczy, mający zmniejszyć zależność od zagranicznych systemów, mogłoby zostać wprowadzone po wcześniejszych testach pod koniec obecnej dekady, tj. w latach 2029-2030.

Z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Estonii pod koniec ub. roku wynika, że korzystanie z tradycyjnej gotówki spada z roku na rok - obecnie jedynie 8 proc. Estończyków preferuję tę formę płatności.