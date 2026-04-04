USA uderzają w rodzinę irańskiego generała. Są zatrzymania

„Siostrzenica zmarłego generała dywizji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Kasema Sulejmaniego wraz z córką zostały zatrzymane przez agentów federalnych po tym, jak sekretarz stanu Marco Rubio pozbawił je statusu stałego rezydenta” – poinformował Departament Stanu.

„Jak wynika zarówno z doniesień prasowych, jak i jej własnych komentarzy w mediach społecznościowych, Sulejmani Afszar jest zagorzałą zwolenniczką totalitarnego, terrorystycznego reżimu w Iranie” – dodano.

Powody decyzji USA wobec rodziny Sulejmaniego

Oprócz odebrania im prawa pobytu, mężowi Afszar zakazano wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

„Mieszkając w Stanach Zjednoczonych, szerzyła propagandę reżimu irańskiego i celebrowała ataki na amerykańskich żołnierzy i obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie” – przekazał Departament Stanu.

Administracja „nie pozwoli, aby nasz kraj stał się domem dla cudzoziemców wspierających antyamerykańskie reżimy terrorystyczne” – dodano w oświadczeniu.

Kim był Kasem Sulejmani i dlaczego był ważny?

Sulejmani, dowódca sił Al-Kuds, odpowiedzialnych za zagraniczne operacje IRGC, był kluczową postacią w polityce Iranu i Bliskiego Wschodu. Zginął w styczniu 2020 r. na lotnisku w Bagdadzie w ataku amerykańskiego dronu. NBC News informowało wówczas, że decyzja o zamachu została podjęta jako odwet za atak na amerykańską ambasadę w Bagdadzie.

Departament Stanu informował wówczas, że Sulejmani „organizował ataki na bazy koalicji w Iraku (...) które zakończyły się śmiercią (...) żołnierzy amerykańskich i irackich. Generał Sulejmani zatwierdził również ataki na ambasadę USA w Bagdadzie”.