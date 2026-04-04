Cieśnina Ormuz: Iran przepuszcza statki Turcji i Japonii mimo blokady

Zgoda udzielona przez władze Iranu dotyczy jednostek kierujących się do irańskich portów, w tym tych znajdujących się obecnie na Morzu Omańskim.

Turecki minister transportu Abdulkadir Uraloglu poinformował, że już drugi statek należący do tureckiego armatora przepłynął przez Ormuz. Dodał, że w momencie wybuchu wojny w regionie znajdowało się 15 statków należących do tureckich armatorów, z których dwa zdołały dotąd przepłynąć przez cieśninę.

Również japońskie ministerstwo transportu podało, że drugi tankowiec LPG powiązany z Japonią bezpiecznie przepłynął przez Ormuz mimo jej częściowej blokady.

Iran i Ormuz: transport ropy, opłaty i napięcia w regionie

Według niepotwierdzonych doniesień Iran pobiera od przepływających tankowców opłatę w wysokości około 1 dolara za baryłkę, ale nie jest jasne, czy japońskie jednostki LPG uiściły tę opłatę – podała agencja Kyodo.

Irańskie media państwowe, powołując się na dowódcę marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), podały, że irański dron uderzył w statek powiązany z Izraelem w cieśninie Ormuz i spowodował pożar jednostki.

Znaczenie cieśniny Ormuz dla ropy i globalnego rynku żywności

Ormuz wciąż jest jednym z wiodących tematów, pojawiających się w relacjach z wojny zapoczątkowanej przez amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu 28 lutego. Przez ten wąski korytarz morski przepływa zazwyczaj jedna piąta transportów światowej ropy. Jej częściowa blokada przyczyniła się do znaczącego wzrostu cen tego surowca.

Ormuz odgrywa także istotną rolę w transporcie nawozów – przepływa przez nią około jedna trzecia światowego morskiego handlu tymi produktami. Ich niedobory mogą prowadzić do wzrostu cen żywności, a nawet do kryzysu żywnościowego, zwłaszcza w krajach afrykańskich.