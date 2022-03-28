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Що потрібно зробити українцям, щоб після 18 місяців легально жити в Польщі?

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Спеціальним законом передбачено шлях подальшої легалізації перебування громадян України, які втекли від війни. Особам, чиє перебування в Польщі є або вважалося законним, буде надано дозвіл на тимчасове проживання. Він надається один раз на три роки, починаючи з дати прийняття рішення. Громадянин України зможе подати заяву про надання дозволу на тимчасове проживання не раніше ніж через дев'ять місяців з дня в'їзду і не пізніше ніж 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 року.

Чи може особа, яка перебуває під міжнародним захистом повернутися в Україну?

Згідно інформації Управління у справах іноземців, обмежень на повернення в Україну не буде. Однак слід пам’ятати, що виїзд громадянина України з території Польщі більше ніж на місяць позбавляє його права легально перебувати в Польщі, це передбачено спеціальним законом.

Уршуля Міровська-Лоскот

Jak długo ukraińscy uciekinierzy mogą legalnie przebywać w Polsce?

Pobyt obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium RP od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP w tym samym okresie dotyczącym jego matki.