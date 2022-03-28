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Фінансова допомога на проживання та харчування для громадян України становить 40 злотих на особу на день. Допомога може бути надати максимум на 60 днів, тоді вона становитиме 2400 злотих.

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В особливо виправданих випадках строк виплати допомоги може бути продовжений за згодою воєводи.

Куди звертатися, щоб отримати допомогу на прийом біженця з України?

Заяви про надання допомоги подаються до управління гміни. Місцеве самоврядування отримує гроші від держави.

Правовою підставою для виплати допомоги є спеціальний закон, який набув чинності 12 березня 2022 року. Згідно до закону отримати допомогу має право «будь-яка особа, зокрема фізична особа, яка веде домашнє господарство», яка забезпечуватиме проживання та харчування громадян України, які тікають від війни.

Умови надання допомоги визначені розпорядженням Ради Міністрів, яке набуло чинності 16 березня 2022 року. Зразок заяви про виплату можна знайти в іншому нормативно-правовому акті: розпорядженні міністра внутрішніх справ та адміністрації. Його проект уже опубліковано на сайті Центру урядового законодавства.

Законодавчі положення щодо фінансової допомоги набрали чинності заднім числом від 24 лютого 2022 року.

Що потрібно додати до заявки?

До заяви додається додатковий документ, в якому необхідно вказати дані про прийняту особу та вказати, в які дні біженці з України перебували в нашій оселі. Заявку можна завантажити нижче:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy pobierz plik

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy pobierz plik

40 zł dziennie za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy. Pobierz wzór wniosku

W projekcie rozporządzenia MSWiA znajduje się wzór wniosku o świadczenie pieniężne dla osób, które przyjmą pod swój dach uchodźców z Ukrainy.