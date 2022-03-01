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Як інформує Державна Палата Юридичних Радників у Польщі, якщо ви виїхали до Польщі користуючись безвізовим режимом, ви можете перебувати в терміні до 90 днів. В цей час ви законно перебувати в Польщі та інших державах Шенгенської зони. Якщо до закінчення цього строку ви не зомете повернутися до України, вам необхідно подати заяву на легалізацію свого перебування у Польщі.

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Якщо ви в'їхали до Польщі на підставі виданої вам раніше карти проживання, ви можете легально перебувати в Польщі протягом терміну дії карти.

Якщо ви подали заяву на надання вам міжнародного захисту в Польщі, ви будете направлені в один з приймальних центрів для осіб, які шукають захисту. Розпочнеться процедура отримання статусу біженця. Вам необхідно буде надати ваш паспорт до депозиту і залишатися у Польщі до менету завершення розляду вашої справи та видачі рішення щодо вашої заяви на надання міжнародного захисту.

Якщо ви в'їхали на підставі дозволу коменданта прикордонної служби, ваше легальне перебування в Польщі триватиме 15 днів. До закінчення цього терміну ви повинні подати заяву про легалізацію вашого перебування у Польщі на підставі загальних правил. Ви також можете подати заяву на надання вам міжнародного захисту в Польщі.